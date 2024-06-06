Πανελλαδικές 2024: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική των ΓΕΛ

Με μαθήματα Προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι λόγω των Ευρωπαϊκών Εκλογών της 9ης Ιουνίου θα υπάρξει κενό εξετάσεων μεταξύ 7 και 11 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και μεταξύ 6 και 10 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. Έτσι, οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, ενώ για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν από τις 11 έως τις 17 Ιουνίου.

Σημειώνεται τέλος, ότι από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και παρομοίως, από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου, οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

-Εκτίμηση των θεμάτων για Λατινικά

Βατά και αναμενόμενα τα θέματα

«Τα θέματα των λατινικών είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και μπορούν να χαρακτηριστούν βατά και αναμενόμενα. Οι μαθητές κλήθηκαν να διαχειριστούν 2 γνωστά κείμενα της ύλης τους και συγκεκριμένα τα κείμενα 19 και 42. Ζητήθηκε μετάφραση συγκεκριμένων αποσπασμάτων. Η λεξιλογική άσκηση και η άσκηση εισαγωγής δεν παρουσιάζουν δυσκολίες. Απεναντίας, η εισαγωγή εξετάστηκε με άσκηση κλειστού τύπου, κάτι που σίγουρα ανακούφισε τους διαγωνιζόμενους.

Οι ασκήσεις της γραμματικής και του συντακτικού καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της ύλης, αλλά δεν παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Με αυτά τα θέματα οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αριστεύσουν!», σύμφωνα με τον κ. Νικόλα Γιαννακή από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση των θεμάτων για Χημεία

Διαβαθμισμένης δυσκολίας - Κατανοητές εκφωνήσεις

Σύμφωνα με τους καθηγητές Παπαμιχαήλ Κατερίνα και Γιώργο Λιούκα του «Oμίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ», στα θέματα της Χημείας παρατηρείται διαβαθμισμένη δυσκολία με κατανοητές εκφωνήσεις. Τα θέματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενα.

-Εκτίμηση των θεμάτων για Πληροφορική

Απαιτητικά - Διατυπωμένα με σαφήνεια

«Τα θέματα των φετινών Πανελλαδικών πληροφορικής αν και δεν είχαν υψηλό βαθμό δυσκολίας, ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με τα δυο τελευταία έτη. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και μπορούσαν να επιλυθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Λίγα ήταν τα σημεία που μπορούσαν να προβληματίσουν έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή. Μια υψηλή επίδοση είναι απόλυτα εφικτή.

Το θέμα Α δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το θέμα Β και συγκεκριμένα το ερώτημα Β4 ήταν πιο απαιτητικό σε σχέση με προηγούμενα έτη και θα μπορούσε να δυσκολέψει τους εξεταζόμενους.

Το θέμα Γ ήταν σε γενικές γραμμές απαιτητικό, και ήθελε προσοχή από τον εξεταζόμενο.

Το θέμα Δ δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και βασιζόταν σε μεθοδολογίες γνωστές και αναμενόμενες στους μαθητές», σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Κάππο από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

