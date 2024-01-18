Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν σήμερα ένα οπλισμένο drone πάνω από το αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στην αυτόνομη περιφέρεια του βόρειου Ιράκ.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων κρατών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, στο πλαίσιο του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής λόγω αυξανόμενων επιθέσεων που δέχονται μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τη Δευτέρα οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κοντά στην Αρμπίλ, εν είδει αντιποίνων για τη βομβιστική επίθεση της 3ης Ιανουαρίου στην πόλη Κερμάν, όπου σκοτώθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

