Η φύση της απειλής για την ασφάλεια που προέρχεται από την Βόρεια Κορέα μπορεί να αλλάξει «δραστικά» την επόμενη δεκαετία ως αποτέλεσμα της άνευ προηγουμένου συνεργασίας της με την Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο ανώτερος διευθυντής για τον έλεγχο των εξοπλισμών του Λευκού Οίκου Πρανέι Βάντι.

Ο Βάντι έκανε το σχόλιο αυτό σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών της Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

