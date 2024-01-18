Η Ουκρανία αγοράζει έξι γαλλικά οβιδοβόλα Caesar

Η Ουκρανία αγόρασε έξι οβιδοβόλα Caesar, δήλωσε σήμερα ο Γάλος υπουργός Άμυνας προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα στέλνει 50 τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους τον μήνα στο Κίεβο για να βοηθήσει τον αγώνα του ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Μιλώντας στο γαλλικό ραδιόφωνο France Inter, ο Σεμπαστιάν Λεκορνού δήλωσε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Caesar Nexter κατάφερε να μειώσει στο μισό τον χρόνο παραγωγής του οβιδοβόλου σε 15 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 78 μονάδες θα είναι διαθέσιμες φέτος.

Στην πρώτη της αγορά όπλων γαλλικής κατασκευής από την έναρξη του πολέμου, ο Λεκορνού είπε ότι το Κίεβο αγόρασε έξι οβιδοβόλα έναντι 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα.

Η Ουκρανία διαθέτει επί του παρόντος 49 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα Caesar που της δώρισαν η Γαλλία και η Δανία.

«Θέλουμε να μοιραστούμε τον λογαριασμό και να δώσουμε τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές χώρες να μοιραστούν τα οικονομικό βάρος», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Αμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας επρόκειτο να μεταβεί σήμερα στο Παρίσι για μια διάσκεψη σχετικά με τη βελτίωση των προμηθειών πυροβολικού στο Κίεβο, αλλά η επίσκεψη ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή.

«Η έλλειψη πυρομαχικών και οβίδων είναι ένα πολύ πραγματικό πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι Ένοπλες Δυνάμεις μας. Χρειαζόμαστε να βρούμε τον τρόπο για να το αντιμετωπίσουμε από κοινού», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ στη συνάντηση μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Ξεχωριστά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ευχαρίστησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεφωνική συνομιλία, για τη συνδρομή του Παρισιού στην παραγωγή δεκάδων οβιδοβόλων Caesar και πυρομαχικών αυτό το έτος.

Ο Μακρόν θα επισκεφθεί τον Φεβρουάριο την Ουκρανία για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία βάσει της οποίας το Παρίσι θα στείλει πιο εξελιγμένα όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς και θα παράσχει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις στους τομείς της πολιτικής, της αρωγής και της ανοικοδόμησης.

Οι Ευρωπαίοι θα εντείνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία τις ερχόμενες εβδομάδες, δήλωσε σήμερα ο Μακρόν, ώστε να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο Λεκορνού δήλωσε ότι η Γαλλία θα στέλνει επίσης 50 τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας Α25Μ μηνιαίως, αρχίζοντας από τον τρέχοντα μήνα, που θα προσαρμόζονται στα σοβιετικού τύπου αεροσκάφη.

Οι πύραυλοι Safram μπορούν να μεταφέρουν βόμβες βάρους 124, 250 και 500 έως 1.000 κιλών.

Ο υπουργός είπε επίσης ότι η Γαλλία θα αρχίσει επίσης να παράγει από εφέτος 3.000 οβίδες 155mm μηνιαίως, περίπου 36.000 ετησίως, από τις περίπου μόλις 2.000 το 2023.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν 5.000-10.000 οβίδες ημερησίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

