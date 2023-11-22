Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε «πλήγματα ακριβείας» στοχοποιώντας δυο εγκαταστάσεις στο Ιράκ, σε «άμεση ανταπόδοση» για τις «επιθέσεις εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του συνασπισμού από το Ιράν και οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν», ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η βάση Άιν Αλ Άσαντ στο Ιράκ, στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, υπέστη προχθές Δευτέρα επίθεση με «βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς», που δεν είχε νεκρούς, και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ήδη ανακοίνωσαν ότι σε αντίποινα έπληξαν χθες Τρίτη όχημα από αέρος, σκοτώνοντας «μερικούς» μαχητές φιλοϊρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Πρόκειται για τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα αντιποίνων στο Ιράκ για τη σειρά επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ που ανακοινώνονται δημόσια· ως αυτή την εβδομάδα, η Ουάσιγκτον δίσταζε να τα ανταποδώσει λόγω των λεπτών πολιτικών ισορροπιών στη χώρα. Η κυβέρνηση του ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι έχει περιορισμένο έλεγχο στις φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, την υποστήριξη των οποίων χρειάζεται.

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στο Πεντάγωνο, επλήγησαν και καταστράφηκαν κέντρο επιχειρήσεων και κέντρο ελέγχου της Κατάεμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες του Στρατού του Θεού») στην Αλ Άνμπαρ και στη Τζουρφ αλ Σακρ, νότια της Βαγδάτης.

Δεν είναι ακόμα σαφές αν υπήρξαν απώλειες.

66 επιθέσεις

Αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου Εσωτερικών είπε από την πλευρά του πως το όχημα χτυπήθηκε «στον αυτοκινητόδρομο προς την Αμπού Γράιμπ», περίπου τριάντα χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας.

Και οι δύο ιρακινοί αξιωματούχοι εκτίμησαν πως το πλήγμα έγινε από UAV, προτού το Πεντάγωνο γνωστοποιήσει πως έγινε από επανδρωμένο αεροσκάφος (σ.σ. ιπτάμενο πολυβολείο AC-130).

Το αυτοκίνητο ήταν μέρος οχηματοπομπής, κινείτο μαζί με άλλα τρία, σύμφωνα με την πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο υπουργείο Εσωτερικών. Και οι δυο ιρακινοί αξιωματούχοι εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, λόγω της λεπτής φύσης του ζητήματος.

Η επίθεση στη βάση Άιν αλ Άσαντ και η αμερικανική ανταπόδοση καταγράφονται με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών ότι δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού έχουν γίνει στόχος 66 επιθέσεων με ρουκέτες, πυραύλους ή drones από τη 17η Οκτωβρίου, δέκα ημέρες μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Στις αντιαμερικανικές επιθέσεις έχουν τραυματιστεί κάπου 62 αμερικανοί στρατιωτικοί, κατά τη Σαμπρίνα Σινγκ, η οποία διευκρίνισε πως στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο απολογισμός της επίθεσης που έγινε προχθές Δευτέρα στη βάση Άιν αλ Άσαντ.

Πόλεμος φθοράς

Ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν απείλησαν να επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις εξαιτίας της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ, που κήρυξε πόλεμο στη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, την ευθύνη για τις περισσότερες επιθέσεις εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του συνασπισμού ανέλαβε οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» μέσω καναλιών στην πλατφόρμα Telegram συνδεόμενων με ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Οι Χασντ ανακοίνωσαν χθες πως μαχητής τους έπεσε στη «μάχη» εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ, χωρίς να διευκρινίσουν τις περιστάσεις του θανάτου του, ούτε να διευκρινίσουν αν επρόκειτο για αυτόν που σκοτώθηκε στην Αμπού Γράιμπ.

Η κηδεία του Φάντελ αλ Μαξούσι έγινε χθες σε τέμενος της Βαγδάτης, με παρόντες εκατοντάδες μαχητές των Χασντ αλ Σάαμπι, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το φέρετρό του ήταν καλυμμένο με τη σημαία των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ. Η ισχυρή συνιστώσα των Χασντ διαβεβαίωσε πρόσφατα πως οι επιθέσεις της «Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ» αποτελούν μέρος «στρατηγικής (σ.σ. πολέμου) φθοράς».

Σε αντίποινα για τις επιθέσεις, η Ουάσιγκτον βομβάρδισε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με το Ιράν στο έδαφος της Συρίας. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης κυρώσεις σε βάρος επτά προσώπων συνδεδεμένων με δυο ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που χαρακτηρίζουν φιλοϊρανικές.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

