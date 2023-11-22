Η χθεσινή (21/11) Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να σεβαστούν την παραδοσιακή «Ολυμπιακή εκεχειρία» με την ευκαιρία των Αγώνων του Παρισιού το επόμενο καλοκαίρι, διεξάγοντας ένα συμβολικό ψήφισμα, το οποίο επικρίθηκε από τη Ρωσία που καταγγέλλει «πολιτική παρέμβαση» στο άθλημα.

Το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 118 ψήφους υπέρ, καμία κατά και δύο αποχές (Ρωσία και Συρία), καλεί τα κράτη μέλη να «τηρήσουν την Ολυμπιακή εκεχειρία ατομικά και συλλογικά» επτά ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού (26 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου 2024) έως επτά ημέρες μετά τη λήξη των Παραολυμπιακών Αγώνων (28 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου).

Το κείμενο που ετοίμασε η Γαλλία υπογραμμίζει επίσης «τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή των αξιών της Ολυμπιακής Εκεχειρίας σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Δεν θυμάμαι έναν κόσμο να αντιμετωπίζει τόσες πολλές αντιπαραθέσεις, διαιρέσεις, πόλωση», σχολίασε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ στον ΟΗΕ, ζητώντας «να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο: ναι, μπορούμε να έρθουμε μαζί ακόμα και σε περιόδους πολέμων και κρίσεων».

«Οι Αγώνες έχουν μια εξαιρετικά εμπνευσμένη αξία γιατί αναδεικνύουν αυτά που έχουμε κοινά παρά αυτά που μας χωρίζουν», πρόσθεσε ο Τόνι Εστανγκέ, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική παράδοση της «εκεχειρίας» που απαιτούσε την παύση κάθε εχθρότητας και πολέμου κατά τη διάρκεια των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, αυτή η «εκεχειρία» επανατέθηκε από τον ΟΗΕ το 1993, μετά από πρωτοβουλία της ΔΟΕ.

Μέχρι τώρα, εγκρινόταν πάντα χωρίς ψηφοφορία, με συναίνεση, κάθε δύο χρόνια πριν από τους Χειμερινούς και Θερινούς Αγώνες. Ωστόσο, η Ρωσία εφέτος ζήτησε ψηφοφορία, θεωρώντας «απαράδεκτη» την απουσία αναφοράς από το κείμενο στις «αρχές της ίσης και μη πολιτικοποιημένης πρόσβασης» στους αθλητικούς αγώνες.

Η ΔΟΕ θεωρεί την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ως παραβίαση της Ολυμπιακής εκεχειρίας που συνδέεται με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου του 2022 και ως εκ τούτου συνέστησε στις διεθνείς ομοσπονδίες να απαγορεύσουν τις διοργανώσεις τους από το ρωσικό έδαφος, όπως και οποιοδήποτε σύμβολο της Ρωσίας - ύμνο ή σημαία από τους αγώνες.

«Υπάρχει μια επικίνδυνη τάση πολιτικής παρέμβασης στον αθλητισμό και χρήσης της ως μέσου πολιτικής πίεσης», κατήγγειλε η Ρωσίδα αναπληρώτρια πρέσβης στον ΟΗΕ Μαρία Ζαμπολότσκαγια, περιγράφοντας τις «διακρίσεις» σε βάρος των Ρώσων αθλητών ως «υποκρισία και κυνισμό».

«Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση διάκριση εις βάρος αθλητών, αφορά τον σεβασμό των κανόνων του Ολυμπιακού Χάρτη», απάντησε ο Τόμας Μπαχ στον Τύπο, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την ανακοίνωση της Ρωσίας για τη διοργάνωση του 2024, στην οποία έκανε λόγο για «αγώνες φιλίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

