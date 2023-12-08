Πλήγματα σε περισσότερους από 400 στόχους στη Γάζα πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός χθες, Πέμπτη, τον υψηλότερο αριθμό που αναφέρθηκε από τη λήξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς, πριν από μία εβδομάδα.

«Περίπου 450 στόχοι χτυπήθηκαν από αέρος, θάλασσα και έδαφος, καθώς τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού που επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας συνέχισαν τις εκτεταμένες μάχες με τρομοκράτες», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι IDF. «Τα στρατεύματα συνεχίζουν να επιχειρούν για τον εντοπισμό και την καταστροφή υπόγειων φρεάτων σήραγγας, όπλων και πρόσθετων τρομοκρατικών υποδομών».

Μετά την πρώτη φάση της χερσαίας επιχείρησης που επικεντρώθηκε στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως επεκτείνει τη δράση του στον νότο, όπου κατέφυγαν σχεδόν δυο εκατομμύρια άμαχοι οι οποίοι αναζητούν εκ νέους ασφαλείς περιοχές.

Σύμφωνα με τους IDF, τα στρατεύματα οδήγησαν επίσης τα ισραηλινά αεροσκάφη «να σκοτώσουν πολλούς τρομοκράτες σε μια σειρά από ακριβείς επιδρομές διάρκειας δύο ωρών» στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Σε μια ξεχωριστή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό έπληξε δεκάδες τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται από τις ναυτικές δυνάμεις της Χαμάς στο κέντρο και τη νότια Γάζα, ανέφεραν οι IDF.

Τουλάχιστον 17.177 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Περίπου 46.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και η πλειοψηφία των τραυματιών είναι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, πρόσθεσε.

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Τζαμπαλίγια

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει τον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα, καθώς ισραηλινά τανκς προχωρούν προς το κέντρο του καταυλισμού.

Ο δημοσιογράφος Hossam Shabat, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ στα βόρεια της Γάζας, είπε σε ηχογραφημένο μήνυμά του: «Είμαστε περικυκλωμένοι από τανκς που εκτοξεύουν βόμβες καπνού και φωτιάς στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια όπου ζουν 15.000 εκτοπισμένοι. Για περισσότερες από τρεις ώρες, ο βίαιος βομβαρδισμός δεν έχει σταματήσει και τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να φτάσουν εδώ: Όλα τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα είναι εκτός λειτουργίας. Φωτιές ξέσπασαν σε πολλά κτίρια στον καταυλισμό, τρομοκρατώντας χιλιάδες εκτοπισμένους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν καταφύγιο σε σχολεία του ΟΗΕ».

ΟΗΕ: Λιγότερα φορτηγά εισέρχονται στη βόρεια Γάζα

Μόλις 69 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα από την Αίγυπτο την Πέμπτη, λιγότερο από το ήμισυ του ημερήσιου μέσου όρου κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας Ισραήλ-Χαμάς την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η ανθρωπιστική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Εν τω μεταξύ, μόνο 61.000 λίτρα καυσίμου εισήλθαν την Πέμπτη, πολύ κάτω από τον μέσο όρο των 110.000 λίτρων κατά τη διάρκεια της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.



