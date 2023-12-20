Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει σήμερα διάγγελμα για το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ οριστικά το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, κλείνοντας ένα δύσκολο κεφάλαιο για την κυβέρνηση Μακρόν, το οποίο όμως αναμένεται να έχει σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις καθώς το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε με την απρόσμενη στήριξη της άκρας δεξιάς.

Επιτροπή αποτελούμενη από βουλευτές και γερουσιαστές κατέληξε χθες το απόγευμα σε προκαταρκτική συμφωνία για το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό έπειτα από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις και μια πρώτη απόρριψή του από την Εθνοσυνέλευση στις 11 Δεκεμβρίου.

Τελικά χθες αργά η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το νομοσχέδιο με 349 ψήφους υπέρ και 186 κατά σε σύνολο 535 ψηφισάντων. Ψηφίστηκε από την πλειονότητα των βουλευτών του κόμματος του Μακρόν, όπως και από βουλευτές των Les Republicains (δεξιά) και του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN).

Η Γερουσία, όπου πλειοψηφούν η δεξιά και το κέντρο, είχε εγκρίνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα το νομοσχέδιο με 214 ψήφους υπέρ, έναντι 114 κατά.

«Η πλειοψηφία ενώθηκε και μπόρεσε να υιοθετήσει εξαιρετικά ισχυρά μέτρα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο σίγουρα δεν είναι τέλειο καθώς είναι καρπός συναίνεσης», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να έχει ψηφιστεί και χωρίς τη στήριξη του RN.

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αρχικά ότι με τις προωθούμενες διατάξεις θα καθίστατο ευκολότερο να λαμβάνουν άδεια παραμονής οι μετανάστες που εργάζονται σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα όμως θα γινόταν ευκολότερη και η απέλαση των παράτυπων μεταναστών.

Όμως, καθώς δεν έχει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές του 2022 και για να εξασφαλίσει τη στήριξη της δεξιάς, η κυβέρνηση Μακρόν συμφώνησε σταδιακά να ενισχύσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα δίνονται άδειες παραμονής σε ορισμένους παράτυπους μετανάστες και να δυσχεράνει την πρόσβασή τους σε κοινωνικά επιδόματα, μεταξύ άλλων. Η συμφωνία «κλίνει» προς τα δεξιά, κυρίως επειδή στην επιτροπή μετείχαν πολλοί συντηρητικοί βουλευτές και γερουσιαστές. Η αριστερή πτέρυγα του κόμματος του Μακρόν εξέφρασε μάλιστα δυσαρέσκεια για κάποια από τα άρθρα, που τα θεωρεί υπερβολικά δεξιά.

Μάλιστα ο υπουργός Υγείας Ορελιάν Ρουσό υπέβαλε χθες επιστολή παραίτησης στη Γαλλίδα πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν, αν και εκείνη δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν την έχει κάνει δεκτή, σύμφωνα με υπουργική πηγή που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της εφημερίδας Le Figaro.

Εξάλλου, υπουργική πηγή επεσήμανε ότι ακόμη δύο μέλη της κυβέρνησης Μακρόν, η υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης Σιλβί Ρεταγιό και ο υπουργός Στέγασης Πατρίς Βεργκρίτ επίσης «απείλησαν με παραίτηση» χθες αφού ο Εθνικός Συναγερμός ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει το νομοσχέδιο.

«Είναι ένα νομοσχέδιο απαραίτητο, χρήσιμο το οποίο αναμένουν οι Γάλλοι. Ένα νομοσχέδιο αποτελεσματικό και σύμφωνο με τις αξίες μας», εκτίμησε η Μπορν με ανάρτησή της στο X.

Μένει να φανεί αν όλα είναι καλά στο κόμμα Renaissance του Μακρόν. Υπουργός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο AFP ότι «δεν νιώθει καθόλου» άνετα με την έκβαση της ψηφοφορίας και τις θετικές ψήφους του RN.

Η στήριξη του ακροδεξιού κόμματος στο νομοσχέδιο μοιάζει με «φιλί του θανάτου» για την κυβέρνηση, σχολίασε βουλευτής του κόμματος Renaissance. «Μας έχει στο χέρι του ο RN, χάσαμε σε όλα», εκτίμησε άλλη βουλεύτρια του κεντρώου κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

