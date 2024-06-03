Την εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία προετοιμάζεται για το Euro 2024 της Γερμανίας, επισκέφτηκε σήμερα (3/6) λίγο μετά τις 13:30, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από την υπουργό Αθλητισμού και Ολυμπιακών Αγώνων Αμελί Ουντεά-Καστερά.

Τους δύο υποδέχθηκε στο Clairefontaine, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γαλλίας (FFF), Φιλίπ Ντιαλό.



Ο Γάλλος πρόεδρος είχε συνομιλία με τον Γάλλο ομοσπονδιακό Ντιντιέ Ντεσάμπ και τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ στη συνέχεια είναι προγραμματισμένο να γευματίσει με τους παίκτες και το επιτελείο της γαλλικής ομάδας.

Μάλιστα όπως αναφέρει το RMC Sports, ο Κιλιάν Εμπαπέ ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο ότι η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης θα επισημοποιηθεί «απόψε».

Στην εθνική Γαλλίας ενσωματώνονται σήμερα (3/6) ο Ολιβιέ Ζιρού και ο Τεό Ερναντές, ενώ τρεις ακόμη παίκτες από τους 25 που κλήθηκαν θα εξακολουθήσουν να λείπουν. Πρόκειται για τους τρεις παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης-Εντουάρντο Καμαβιγκά, Ορελιέν Τσουαμενί και Φερλάν Μεντί-, η οποία το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στην Ντόρτμουντ, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι τρεις τους θα ενσωματωθούν στην αποστολή αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.