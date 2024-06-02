Στην αυριανή ομιλία του στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει, όπως ο ίδιος δήλωσε, το πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με ανάρτησή του στα social media αναφέρει:

«Το κόμμα που σας κλέβει τα χρήματα από το πορτοφόλι με την αισχροκέρδεια στα σουπερμάρκετ, ζητάει το πόθεν έσχες μου. Το κόμμα που κάνει πανάκριβη προεκλογική εκστρατεία με χρέη μισό δισ., ζητάει το πόθεν έσχες μου. Ο πρωθυπουργός των 42 ακινήτων με τον μισθό του βουλευτή, ζητάει το πόθεν έσχες μου.

Τους ρωτάς: -Τι κάνετε για την ακρίβεια; Απαντούν: Πόθεν έσχες.

-Γιατί μοντάρατε και μπαζώσατε τα Τέμπη; Απαντούν: Πόθεν έσχες

-Γιατί αφήνετε τα νοσοκομεία να καταρρέουν και την εγκληματικότητα να οργιάζει;

Απαντούν: Πόθεν έσχες

Λοιπόν, η στιγμή έφτασε. Αύριο, στην ομιλία της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζω όλη μου την περιουσιακή κατάσταση.

Θα μπορούσα να περίμενα μέχρι την 1η Ιουλίου, που είναι η προθεσμία από το νόμο. Παρόλα αυτά, όλα θα είναι στη διάθεσή σας. Όλα δουλεμένα. Όλα φορολογημένα στις ΗΠΑ, εκεί που έζησα. Κι εκεί, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, δεν μπορείς να είσαι «αδιευκρίνιστος» και να κυκλοφορείς ελεύθερα.

Διάφανος μπροστά σας. Γιατί για να καθαρίσουμε την Ελλάδα μας, χρειάζεται να έχουμε πρώτα απ’ όλα καθαρές σχέσεις μεταξύ μας. Όλα στο φως».

Πηγή: skai.gr

