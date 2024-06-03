H Microsoft δεν διαπίστωσε σημαντική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ευρωπαϊκές εκλογές για την δημιουργία εκστρατειών παραπληροφόρησης, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο πρόεδρος της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της Microsoft, η οποία εκπαίδευσε υποψήφιους για τις ευρωπαϊκές εκλογές στον έλεγχο της κατάστασης, δεν διαπίστωσε ενεργητική προσπάθεια για την εκμετάλλευση αυτών των εκλογών. «Δεν έχουν τελειώσει ακόμη, άρα δεν μπορούμε να κηρύξουμε την νίκη», πρόσθεσε.

«Διαπιστώνουμε ότι οι Ρώσοι έχουν επικεντρωθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες», είπε, ενώ η Microsoft θα εκδώσει έκθεση για το θέμα εντός της ημέρας.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απέκλεισε την Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή τον Οκτώβριο επειδή αναγνώρισε τοπικά ολυμπιακά συμβούλια στις ρωσοκρατούμενες περιοχές της Ουκρανίας, το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, την Χερσώνα και την Ζαπορίζια.

Ο Μπραντ Σμιθ βρίσκεται στην Στοκχόλμη για την παρουσίαση του σχεδίου της Microsoft να επενδύσει 33,7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (3 δισεκατομμύρια ευρώ) για να επεκτείνει το cloud και την υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σουηδία κατά την επόμενη διετία.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη εκ του γεγονότος ότι έχει την δυνατότητα δημιουργίας καταχρηστικού περιεχομένου και μία μορφή καταχρηστικού περιεχομένου είναι τα κατασκευασμένα από την Τεχνητή Νοημοσύνη deep fakes», είπε ο Μπραντ Σμιθ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα deep fakes χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις εκλογές στον κόσμο, όπως στην Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Στην Ινδία, deepfake βίντεο με δύο ηθοποιούς του Bollywood να επικρίνουν τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και να προτρέπουν τον κόσμο να ψηφίσει το αντιπολιτευόμενο Κόμμα του Κονγκρέσου έγιναν viral.

Τον περασμένο μήνα, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης αποκάλυψε ρωσόφωνο βίντεο στο YouTube της Google που έλεγε ότι «πολίτες διαφεύγουν από την δικτατορία στην Πολωνία αναζητώντας καταφύγιο στην Λευκορωσία», δορυφόρο της Μόσχας.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του Ιουνίου και θα χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για την ρυθμιστική πλαισίωση μίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις και την καθημερινή ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

