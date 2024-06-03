Μέσα σε λίγες ώρες, ο υποψήφιος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που απέκτησε λογαριασμό στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης ξεκινώντας με την φράση «Είναι τιμή μου», μετρά ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια ακολούθους παγκοσμίως στο TikTok!

Καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τον Δημοκρατικό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του, έκανε σαφή την παρουσία του στο TikTok.

Ο Τραμπ εκτιμά πως η παρουσία του στη δημοφιλή πλατφόρμα θα τον βοηθήσει να αλιεύσει τις ψήφους των νέων στον αγώνα που δίνει για να διαβεί εκ νέου το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει το Reuters, το βράδυ του Σαββάτου, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό, @realDonaldTrump, που τον δείχνει να χαιρετά χαμογελαστός τους οπαδούς σε έναν αγώνα του Ultimate Fighting Championship που παρακολούθησε στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσει.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος είπε σε μια δήλωση ότι «θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να μιλήσει απευθείας με τον αμερικανικό λαό...»

Πηγή: skai.gr

