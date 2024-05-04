Περικοπές στη Γερμανία και το 2025;

Μπορεί για την ώρα να επικρατεί νηνεμία στην κυβερνητική συμμαχία, όμως οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2025 μπορεί να βάλουν νέες φωτιές. Στο στόχαστρο επιδόματα.Μόλις την Τετάρτη, ημέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς, ο Σοσιαλδημοκράτης υπ. Εργασίας Χουμπέρτους Χάιλ διεμήνυε ότι το γερμανικό κοινωνικό κράτος δεν θα διαρραγεί και ότι χρειάζεται αλληλεγγύη στην κοινωνία. Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στο δικό του μήνυμα επέλεξε να υπεραμυνθεί του δικαιώματος στη σύνταξη, ότι δεν θα αυξηθεί κι άλλο το όριο ηλικίας και ότι η απονομή συντάξεων είναι εν τέλει θέμα «ευπρέπειας».



Μόλις μία μέρα μετά ήρθαν οι Φιλελεύθεροι για να μειώσουν τις προσδοκίες περί αδρής επιδοματικής πολιτικής το 2025, χρονιά ομοσπονδιακών εκλογών. Κι αυτό στο πλαίσιο των διεργασιών για τον επόμενο γερμανικό προϋπολογισμό, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει κι ενώ η «δημοσιονομική καταιγίδα» του 2024 μετά από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρσλρούης για πάγωμα 60 δις που σχετίζονταν με δημοσιονομικές αλχημείες δεν έχει ακόμη καταλαγιάσει.

Φρένο Φιλελευθέρων σε υποσχέσεις Σοσιαλδημοκρατών

«Ο κανόνας του χρεόφρενου (περί μη ανάληψης νέων χρεών) έχει συνταγματική υπόσταση και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν με ελαφρότητα» ανέφερε στη γερμανική ραδιοφωνία DLF ο αρμόδιος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής των Φιλελευθέρων Ότο Φρίκε. Ο ίδιος απορρίπτει μάλιστα ως μη συμβατές με τον εν λόγω κανόνα και τις δηλώσεις του υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, επίσης Σοσιαλδημοκράτη, περί νέας αύξησης των αμυντικών δαπανών.



Το γερμανικό δίκτυο ερμηνεύει τις δηλώσεις Φρίκε ως άμεση απάντηση στις έμμεσες εκκλήσεις την ημέρα της Πρωτομαγιάς για αναστολή ή αναθεώρηση του κανόνα του χρεόφρενου από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.



Ο πολιτικός των Φιλελευθέρων δίνει έτσι μια πρόγευση για το τι επίκειται τους επόμενους μήνες στις επιτροπές και την Ολομέλεια της γερμανικής βουλής: σκληρές διαπραγματεύσεις για νέες περικοπές με την κυβερνητική επιδοματική πολιτική να μπαίνει ξανά στο τραπέζι χωρίς να θεωρείται τίποτα δεδομένο. Την Πέμπτη 2 Μαΐου έληξε άλλωστε και η προθεσμία που είχε τεθεί σε όλα τα επιμέρους ομοσπονδιακά υπουργεία προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τον προϋπολογισμό του 2025.

Κόκκινες γραμμές που φαίνονται ασυμβίβαστες

Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα tagesschau.de, στόχος του Φιλελεύθερου υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ είναι η με κάθε κόστος τήρηση του χρεόφρενου το 2025 και η εξοικονόμηση πόρων άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για τους Φιλελευθέρους, οι οποίοι ήδη βέβαια εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.



Την ίδια ώρα ηγετικά στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών θέτουν ως δική τους κόκκινη γραμμή τη διατήρηση των βασικών εγγύησεων του γερμανικού κοινωνικού κράτους και ειδικότερα επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας ή οικογενειακής πολιτικής, μονολότι και στο εσωτερικό του κόμματός τους υπάρχουν ενστάσεις.



Όσο για τους Πρασίνους, μοιάζουν ακόμη να αμφιταλατεύονται, με τον αντικαγκελάριο και υπ. Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ να αναφέρει με κάθε ευκαιρία ότι και ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι και πάλι «δύσκολος».



Και η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως βλέπει μπροστά της ένα ακόμη «θερμό καλοκαίρι και φθινόπωρο», κατά τα λεγόμενα του εκπροσώπου της για δημοσιονομικά θέματα Κρίστιαν Χάαζε, o oποίος μιλώντας στο δημόσιο δίκτυο ανέφερε ότι «όλες οι κοινωνικές παροχές δεν μπορούν να θεωρούνται ιερές». Οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Χριστιανοκοινωνιστές δεν φαίνονται διατεθειμένοι να στηρίξουν έναν προϋπολογισμό παροχών, αλλά μάλλον περικοπών.





