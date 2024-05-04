Σε ανώτατο επίπεδο έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας στη Σουηδία ενόψει της διεξαγωγής του διαγωνισμού της Eurovision, στο Μάλμε. Εκτός του κινδύνου ενός τρομοκρατικού χτυπήματος, οι σουηδικές αρχές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες διαδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για το ίδιο διάστημα.

Τις περισσότερες αντιδράσεις συγκεντρώνει η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η Σουηδία αντιμετώπιζε ήδη αυξημένες προκλήσεις ασφαλείας και το Μάλμε αναμένει μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις.

Περίπου 100.000 επισκέπτες πρόκειται να ταξιδέψουν στο Μάλμε για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό ζωντανής μουσικής στον κόσμο.

Πολύχρωμα πανό της Eurovision διακοσμούν πολλούς από τους δρόμους της πόλης και είναι η τρίτη φορά που η Μάλμε είναι οικοδέσποινα, αφού η Σουηδή καλλιτέχνης Loreen κέρδισε τον περσινό διαγωνισμό στο Λίβερπουλ, με το τραγούδι της επιτυχίας Tattoo.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων ξεκινά το Σάββατο, με ημιτελικούς την επόμενη Τρίτη και Πέμπτη, με αποκορύφωμα τον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου. Περίπου 200 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο αναμένεται να συντονιστούν για το τετράωρο θέαμα.

Όσον αφορά την ασφάλεια, έχουν επιστρατευτεί δυνάμεις από όλη τη Σουηδία, με ενισχύσεις από τη γειτονική Δανία και τη Νορβηγία. Η σουηδική αστυνομία είναι συνήθως οπλισμένη, αλλά ορισμένοι αξιωματικοί θα φέρουν μεγαλύτερα όπλα ως προληπτικό μέτρο.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Μάλμε, Πέτρα Στένκουλα, είπε ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται ήδη «σε επίπεδο τρομοκρατίας 4, μετο ύψιστο να είναι στο 5».

