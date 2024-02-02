Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη χθες, Πέμπτη, σε κοινότητα όπου οι άνθρωποι ζουν σε τροχόσπιτα στο Κλιργουότερ της Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας πολλά θύματα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα, τόσο στο αεροπλάνο όσο και μέσα στα τροχόσπιτα», δήλωσε ο Σκοτ Έλερς επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας πυροσβεστικής στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R — Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:00 χθες το απόγευμα τοπική ώρα (02:00 σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) λίγη ώρα αφού ένα κοντινό αεροδρόμιο έλαβε μήνυμα κινδύνου από ένα αεροσκάφος το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα, πρόσθεσε ο Έλερς.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στην κοινότητα Μπέισαϊντ Γουότερς όπου οι κάτοικοι ζουν σε τροχόσπιτα και κατάφεραν να κατασβέσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση του αεροσκάφους.

Τουλάχιστον τρία τροχόσπιτα τυλίχθηκαν στις φλόγες και ένα τέταρτο χτυπήθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους, σύμφωνα με τον ίδιο. Οι κάτοικοι των άλλων τροχόσπιτων τα εγκατέλειψαν σώοι.

Το μικρό αεροσκάφος ήταν ένα μονοκινητήριο τύπου Beechcraft Bonanza V35, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο πιλότος ανέφερε βλάβη στον κινητήρα λίγο πριν από τη συντριβή, επεσήμανε η ίδια πηγή. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.