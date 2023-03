ΗΠΑ: Σύγκρουση δύο στρατιωτικών ελικοπτέρων στο Κεντάκι

Δύο ελικόπτερα Black Hawk του αμερικανικού στρατού συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής πάνω από το Κεντάκι το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Η κατάσταση των μελών του πληρώματος δεν ήταν άμεσα γνωστή, ανέφερε η εκπρόσωπος του στρατού Νόντις Θέρμαν σε δήλωσή της νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Reuters, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιρ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι εκτιμάται πως υπάρχουν θύματα και ότι η πολιτειακή αστυνομία του Κεντάκι και το τμήμα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της πολιτείας ανταποκρίνονται στο ατύχημα.

Τα μέλη του πληρώματος επέβαιναν σε δύο ελικόπτερα Black Hawk που συνετρίβησαν περίπου στις 10:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας (0200 GMT της Πέμπτης) στην κομητεία Trigg του Κεντάκι, δήλωσε ο Θέρμαν. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται.

«Η διοίκηση επικεντρώνεται επί του παρόντος στη φροντίδα των μελών της υπηρεσίας και των οικογενειών τους», δήλωσε.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.