Φιλιππίνες: Πυρκαγιά σε επιβατικό πλοίο στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 230 διασώθηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε επιβατικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπασίλαν των Φιλιππίνων χθες το βράδυ, ανακοίνωσε αξιωματικός της ακτοφυλακής του αρχιπελάγους.

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε κλιματιζόμενες καμπίνες του πλοίου, διευκρίνισε ο επικεφαλής της ακτοφυλακής στην περιφέρεια του Μιντανάο στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM. Το σκάφος είχε ονομαστική χωρητικότητα 430 επιβατών.

LOOK: The passenger boat MV Lady Mary Joy 3 caught fire off the waters of Baluk-Baluk Island, Hadji Muhtamad, Basilan on Wednesday night. At least 12 people died including a 6-month old baby and 3 other children, authorities said.

Φωτογραφικό υλικό που δημοσιοποίησε η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων εικονίζει το πορθμείο, το MV Lady Mary Joy 3, καθώς μέλη της το ψεκάζουν με νερό και μεταφέρουν τους επιβάτες του στην ακτή.

Η ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως θα προσφέρει τη συμβολή της στην έρευνα για το δυστύχημα και στην εκτίμηση της ασφάλειας του πλοίου, προσθέτοντας πως εξετάζει εάν υπήρξε διαρροή καυσίμων από το φέρι.

LOOK: The commercial boat MV Lady Mary Joy 3 is now along the seaside of Baluk-Baluk Island in Basilan, hours after it caught fire that killed at least 12 people.



