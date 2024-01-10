Σφοδρή καταιγίδα έπληξε χθες, Τρίτη, ένα μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας ανεμοστροβίλους στο νότο και στοιχίζοντας εκεί τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σφοδροί άνεμοι και χιονοθύελλες πλήττουν εξάλλου το βόρειο τμήμα της χώρας και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

σχυρές βροχές που προκαλούν πλημμύρες, ισχυροί άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν πιθανόν τα 80 χλμ/ώρα και καταιγίδες πλήττουν την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτεών, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία National Weather Service (NWS).

«Μην την υποτιμάτε», προειδοποίησε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι σε συνέντευξή του σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας αυτή την καταιγίδα «ασυνήθιστη».

Η επιδείνωση των μετεωρολογικών συνθηκών έκανε το Air Force 2, το αεροπλάνο της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, να εκτραπεί προς το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες στην πολιτεία της Βιρτζίνια, αντί να προσγειωθεί στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ.

Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν νοτιοανατολικές περιοχές, ιδιαίτερα τη Φλόριντα, όπου ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις κήρυξε 49 κομητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εικόνες από drone δείχνουν ξεριζωμένα δένδρα και κτίρια από τα οποία έχει αποσπαστεί η στέγη.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της καταιγίδας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις τοπικές

Στη Βόρεια Καρολίνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πάρκο με τροχόσπιτα, πολλά από τα οποία υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Κατάουμπα. Στην Τζόρτζια, η πτώση ενός δένδρου πάνω σε όχημα στοίχισε τη ζωή σε άλλον έναν άνθρωπο, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας του Κλέιτον. Στην Αλαμπάμα, μία ογδοντάχρονη έχασε τη ζωή της όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε το τροχόσπιτό της, σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας του Χιούστον.

Περισσότερα από 890.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό

Περισσσότερα από 890.000 νοικοκυριά ήταν χθες, Τρίτη, το βράδυ χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στις ανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.

Αυτή η χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε επίσης σημαντικές χιονοπτώσεις στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα της χώρας (2 ως 5 εκατοστά την ώρα), οι οποίες φθάνουν σταδιακά στην περιφέρεια των Μεγάλων Λιμνών, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιήσεις για χιονοθύελλες ανακοινώθηκαν επίσης, για πρώτη φορά σε μια δεκαετία, στις οροσειρές Κασκέιντ και Ολίμπικ, σύμφωνα με τους New York Times.

ι χιονοθύελλες αναμένεται να συνεχισθουν και σήμερα στις περιοχές αυτές και να οδηγήσουν σε συσσωρεύσεις χιονιού «πολλών» εκατοστών εκεί, σύμφωνα με τη NWS.

Η πόλη της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται επίσης για ισχυρές βροχοπτώσεις συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους από το βράδυ της Τρίτης μέχρι σήμερα το πρωί (τοπική ώρα).

«Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της National Weather, αναμένονται τώρα γενικευμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης», έγραψαν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωση επισημαίνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και ανόδου της στάθμης της θάλασσας στα παράλια.

Η κακοκαιρία αυτή έχει ήδη γίνει αισθητή στην αεροπορική κυκλοφορία, καθώς περισσότερες από 1.300 πτήσεις ματαιώθηκαν και 8.600 σημείωσαν καθυστερήσεις χθες, Τρίτη, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.com.

Στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, αυξάνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής η συχνότητα και η ένταση των καταιγίδων, οι οποίες είναι δύσκολο πλέον να προβλεφθούν.

