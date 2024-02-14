ΗΠΑ: Σε δίκη παραπέμπουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας

Με οριακή πλειοψηφία (214 ψήφοι υπέρ, 213 κατά), οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέπεμψαν χθες Τρίτη σε δίκη στη Γερουσία τον Αλεχάντρο Μαγιόρκας, τον υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, καθ’ ύλην αρμόδιο για τη μετανάστευση, που κατ’ αυτούς «προκάλεσε» τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα ΗΠΑ/Μεξικού.

Είναι η πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 150 χρόνια που παραπέμπεται από την κάτω Βουλή σε δίκη στη Γερουσία υπουργός των ΗΠΑ. Η καταδίκη και η παύση του από τα καθήκοντά του θεωρείται πάντως εντελώς απίθανη, με δεδομένο ότι οι Δημοκρατικοί διατηρούν οριακή πλειοψηφία στη Γερουσία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διατείνονται πως ο κ. Μαγιόρκας ασκεί υπερβολικά «χαλαρή» πολιτική και ότι «ενθαρρύνει» την παράνομη μετανάστευση. Το κατηγορητήριο («articles of impeachment» στα αγγλικά) που κατήρτισαν του προσάπτει επίσης πως έκανε ψευδείς δηλώσεις στο Κογκρέσο.

Η εξέλιξη καταγράφεται μια εβδομάδα μετά την αποτυχία της Βουλής να παραπέμψει σε δίκη τον υπουργό, που χαρακτηρίστηκε χαστούκι για τον πρόεδρο του σώματος Μάικ Τζόνσον. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Στιβ Σκαλίζ, που υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, απών στην ψηφοφορία της περασμένης Τρίτης, επέστρεψε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για τη διαδικασία.

Είναι σαφές ότι το μεταναστευτικό θα κυριαρχήσει και σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ενόψει της θεωρούμενης ως βέβαιης νέας αναμέτρησης του κ. Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ την 5η Νοεμβρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως ευθύνεται για την «εισβολή» παράτυπων μεταναστών, διαλαλώντας το ρεκόρ συλλήψεων παράτυπων μεταναστών στα σύνορα (302.000 τον Δεκέμβριο).

Συνταγματολόγοι επισημαίνουν, κάτι που αναγνωρίζουν Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, πως η έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων πρακτικά δεν απέδειξε τίποτε σε βάρος του 64χρονου υπουργού, γεννημένου στην Κούβα. Βλέπουν στην παραπομπή του σε δίκη απλά αντανάκλαση της πολιτικής σύγκρουσης στην Ουάσιγκτον.

Ο ενδιαφερόμενος, ο κ. Μαγιόρκας, δεν παύει να επαναλαμβάνει πως η αμερικανική δεξιά σπαταλά πολύτιμο χρόνο και χρήμα των φορολογουμένων επιδιδόμενη σε «πολιτικό ελιγμό» με το εγχείρημα. Οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας χαρακτήρισαν «φάρσα» την παραπομπή του σε δίκη.

Πέραν της παραπομπής του υπουργού, συνεχίζεται παράλληλα η έρευνα που διενεργείται στη Βουλή για την ενδεχόμενη παραπομπή του ίδιου του προέδρου, για πράξεις του όταν ήταν αντιπρόεδρος.

Ο προκάτοχός του κ. Τραμπ παραπέμφθηκε δυο φορές σε δίκη στη Γερουσία από τους Δημοκρατικούς. Αθωώθηκε και στις δυο περιπτώσεις.

Η πιο πρόσφατη παραπομπή υπουργού σε δίκη στη Γερουσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανάγεται στο 1876. Ο τότε υπουργός Πολέμου Γουίλιαμ Μπέλναπ, κατηγορούμενος για διαφθορά, παραιτήθηκε προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

