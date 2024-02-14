Κυρώσεις της Γαλλίας σε 28 υπηκόους Ισραήλ για τη βία στη Δυτική Όχθη

Η διπλωματία της Γαλλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη κυρώσεις σε 28 εξτρεμιστές εβραίους εποίκους για τη διάπραξη βίαιων επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ιδίως απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια.

Σύμφωνα με το Κε ντ’ Ορσέ, καταβάλλονται προσπάθειες να επιβληθούν κυρώσεις στους εξτρεμιστές εποίκους αυτούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Παρίσι καταδικάζει τις επιθέσεις των εποίκων, τις θεωρεί απαράδεκτες και υπενθυμίζει στις αρχές του Ισραήλ ότι έχουν ευθύνη να τις τερματίσουν και να προσαγάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης, ανέφερε το υπουργείο. Η ανέγερση οικισμών στα κατεχόμενα, παράνομη δυνάμει του διεθνούς δικαίου, πρέπει να σταματήσει, πρόσθεσε.

Η επιβολή των κυρώσεων από τη Γαλλία ακολουθεί ανάλογα μέτρα που ανακοίνωσαν πρόσφατα οι ΗΠΑ και η Βρετανία.

Η επέκταση των οικισμών αποτελεί εμπόδιο για την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, που είναι η μόνη η οποία μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα ζήσουν πλάι-πλάι με ειρήνη και ασφάλεια, πρόσθεσε η γαλλική διπλωματία, επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις της.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει επανειλημμένα τη λύση των δυο κρατών το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

