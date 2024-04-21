Στην επιβολή κυρώσεων - για πρώτη φορά - σε βάρος αμφιλεγόμενης μονάδας του ισραηλινού στρατού προσανατολίζονται οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται τρεις καλά πληροφορημένες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να ανακοινώσει κυρώσεις σε βάρος του τάγματος «Netzah Yehuda» (μονάδα γνωστή και ως Nahal Haredi) των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι κυρώσεις θα απαγορεύουν σε μέλη του τάγματος «Netzah Yehuda», που αποτελείται από υπερορθόδοξους εβραίους, να λαμβάνουν στρατιωτική υποστήριξη ή εκπαίδευση από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η απόφαση του Μπλίνκεν βασίστηκε σε περιστατικά που αναφέρθηκαν στη Δυτική Όχθη, πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το τάγμα «Netzah Yehuda» έγινε συνώνυμο του ακροδεξιού εξτρεμισμού και της βίας κατά των Παλαιστινίων. Ο ισραηλινός στρατός απέσυρε τη συγκεκριμένη μονάδα από τη Δυτική Όχθη τον Δεκέμβριο του 2022.

Οργισμένες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης του Ισραήλ στα δημοσιεύματα.

«Δεν πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος (μονάδας) των IDF», υπογράμμισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα αντιταχθεί σε τέτοια μέτρα με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της.

«Σε μια περίοδο που οι στρατιώτες μας πολεμούν τα τέρατα της τρομοκρατίας, η πρόθεση επιβολής κυρώσεων σε μια μονάδα των IDF είναι το άκρον άωτον του παραλογισμού και ένας ηθικός ξεπεσμός», υποστήριξε ο Νετανιάχου στην ίδια ανάρτηση στο Χ.

Από την πλευρά του ο Μπένι Γκαντς, μέλος του ισραηλινού πολεμικού συμβουλίου, υποστήριξε ότι ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων σε βάρος μονάδας των IDF θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο και θα στείλει λάθος μήνυμα «στους κοινούς εχθρούς μας» εν καιρώ πολέμου.

