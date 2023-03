Συναγερμός για πυροβολισμούς σε σχολείο στο Ντένβερ- Δύο τραυματίες

Η αστυνομία του Ντένβερ ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον δύο ενηλίκων στο East High School, ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα της πόλης, νωρίτερα σήμερα.

Το αστυνομικό τμήμα του Ντένβερ έγραψε στο Twitter λίγο μετά τις 10 το πρωί (τοπική ώρα) ότι οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Οι άνθρωποι στην περιοχή θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία γύρω από το σχολείο, το οποίο βρίσκεται στο 1600 City Park Esplanade, ακριβώς νότια του City Park.

Οι τραυματίες έχουν εντοπιστεί και μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο δράστης εκτιμάται πως έχει διαφύγει από το σημείο.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό του.

UPDATE: At this time, two adult victims have been located and transported to area hospitals. It is believed the suspect is no longer on scene, and investigators are working to develop additional info. #Denver