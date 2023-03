Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Αργεντινή

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,2 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) στην Αργεντινή, 73 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά της περιοχής San Antonio de los Cobres, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή θύματα.

🔔#Earthquake (#sismo) M6.2 occurred 68 km NW of San Antonio de los Cobres (#Argentina) 11 min ago (local time 13:00:31). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/SLbDKssnki

🖥https://t.co/VdcXCM7lI8 pic.twitter.com/01LoBqqjcM