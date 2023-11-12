Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας, Κάρελ Σβάρτσενμπεργκ, από τους πολιτικούς που έπαιξαν κύριο ρόλο στη μετάβαση της χώρας από τον κομμουνισμό στη δημοκρατία, πέθανε, δήλωσε σήμερα ένας επί μακρόν συνάδελφός του στην πολιτική. 'Ηταν 85 ετών.

Ο Σβάρτσενμπεργκ γεννήθηκε σε αριστοκρατική οικογένεια της Τσεχίας και έγινε ανώτατος σύμβουλος του φίλου του Βάτσλαβ Χάβελ όταν ο πρώην αντιφρονών κέρδισε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές στη χώρα το 1990. Διετέλεσε δύο φορές υπουργός Εξωτερικών μεταξύ του 2007 και του 2013.

'Ηταν ένθερμος υποστηρικτής μιας μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της Ευρώπης και, αν και κατά δήλωσή του συντηρητικός, η γοητεία του εκτεινόταν μέχρι τις οργανώσεις αστικού φιλελευθερισμού και τους νεότερους πολιτικούς.

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Βιέννη την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Echo24, που μετέδωσε πρώτος τον θάνατό του σήμερα, ανέφερε πως η οικογένειά του ήταν δίπλα του όταν άφησε την τελευταία του πνοή.

«Ο Κάρελ Σβάρτσενμπεργκ πέθανε», δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Μίροσλαβ Κάλουσεκ, ιδρυτής του κόμματος TOP09 του οποίου είχε ηγηθεί ο Σβάρτσενμπεργκ στις απαρχές του.

«Ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς και καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, η Δημοκρατία της Τσεχίας θα πρέπει να του είναι για πάντα ευγνώμων για όλα όσα με αυταπάρνηση έκανε».

Ο Σβάρτσενμπεργκ είχε περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην εξορία καθώς η οικογένειά του αποτέλεσε στόχο των κομμουνιστών που κατέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα το 1948, κατάσχοντας την τεράστια περιουσία των Σβάρτσενμπεργκ που περιελάμβανε κάστρα, δάση και αγροτική γη κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία.

Όντας εξόριστος στην Αυστρία, όπου εν τέλει ανέλαβε τη διαχείριση του οικογενειακού κτήματος, υποστήριξε το κίνημα κατά του κομμουνισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρηματοδότησε μια βιβλιοθήκη με έργα απαγορευμένης τσεχικής λογοτεχνίας.

Μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, που ανέτρεψε ειρηνικά το κομμουνιστικό καθεστώς στην τότε ενιαία Τσεχοσλοβακία, ο Σβάρτσενμπεργκ έγινε προσωπάρχης του Χάβελ.

Ο Σβάρτσενμπεργκ ανέλαβε πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική ως γερουσιαστής το 2004 και βοήθησε στο ξεκίνημα του κόμματος TOP09, που είναι μικρότερος εταίρος στην κεντροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού που βρίσκεται τώρα στην εξουσία.

«Αγαπητέ Κάρι, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες για τη χώρα μας», τον αποχαιρέτησε το κόμμα του στο X.

Το 2013, ο Σβάρτσενμπεργκ ήταν υποψήφιος για πρόεδρος αλλά έχασε από τον Μίλος Ζέμαν, μια άλλη φυσιογνωμία της τσεχικής πολιτικής μετά το 1989 που ολοκλήρωσε τη δεύτερη προεδρική θητεία του νωρίτερα φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

