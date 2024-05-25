Την ώρα που η χώρα κυριεύεται από την οσμή της δυσώδους υπόθεσης διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας, η χθεσινή εξέλιξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου τέθηκαν σε αργία έξι υπάλληλοι για χρηματισμό, ήρθε να εντείνει τον κοινωνικό προβληματισμό ως προς το «βάθος» της σήψης στο δημόσιο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του onlarissa.gr η χθεσινή εξέλιξη που οδήγησε στην υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα της διαπιστωτικής πράξης με την οποία τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία έξι υπάλληλοι, αφορά υπόθεση του 2020, στα γειτονικά Τρίκαλα και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Μεταφορών.

Εκεί, μετά από έρευνα των «αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας διαπιστώθηκαν… «αρρυθμίες» σε ότι αφορά υποθέσεις έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης, με αποτέλεσμα άμεσα να κινηθούν – παράλληλα με το ποινικό σκέλος – και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, από τον τότε Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό. Ο κ. Αγοραστός είχε θέσει σε αργία τους υπαλλήλους για να ακολουθήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση και διετής παύση από τα καθήκοντά τους, ποινή που ήταν η ανώτερη που μπορούσε να επιβάλει.

Ακολούθησε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, η οποία όμως – κατά πληροφορίες του onlarissa.gr – ολοκληρώθηκε σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Με την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Κουρέτας προχώρησε στην προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι έξι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να «προσβάλλουν» την απόφαση.

Από το ρεπορτάζ του onlarissa.gr προκύπτει επίσης πως μία σχετικά παρόμοια υπόθεση διαφθοράς στα κρατικά «γρανάζια» αποκαλύφθηκε το 2022 στη Διεύθυνση Μεταφορών της Καρδίτσας. Σε αυτή εμπλέκονται τρεις υπάλληλοι και τρεις ιδιώτες με επαγγελματική συνάφεια. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση επίσης έλαβαν χώρα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αναμένοντας την απόφαση από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Και οι δύο υποθέσεις πάντως φέρεται να είναι «δεμένες» από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. με στοιχεία που φέρνουν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τους εμπλεκόμενους…

