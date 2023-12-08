ΗΠΑ: Με 17 χρόνια φυλάκισης κινδυνεύει ο Χάντερ Μπάιντεν για φορoδιαφυγή

Αντιμέτωπος με 17 χρόνια φυλάκισης βρίσκεται ο Χάντερ Μπάιντεν έπειτα από την ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή που του ασκήθηκε χθες, σύμφωνα με την οποία κατηγορείται για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Ειδικότερα, ο Χάντερ Μπάιντεν, 53 ετών, κατηγορείται ότι «ενεχόταν σε απάτη» που του επέτρεψε να μην καταβάλει 1,4 εκατ. δολάρια σε φόρους που τού αναλογούσαν για τη φορολογητέα ύλη της περιόδου 2016-2019. Ο γιος του προέδρου Μπάιντεν αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 17 ετών εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες.

Εναντίον του Χάντερ Μπάιντεν έχουν ασκηθεί επίσης διώξεις για έξι πλημμελήματα για παράλειψη πληρωμής και παράλειψη υποβολής δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2016, 2017, 2018 και 2019.

«Ο κατηγορούμενος επί τέσσερα χρόνια σχεδίαζε να μην πληρώσει τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους που όφειλε για τα φορολογικά έτη 2016 έως 2019», διάβασε στο κατηγορητήριο των 56 σελίδων, ο ειδικός εισαγγελέας, Ντέιβιντ Βάις.

Ο Μπάιντεν ξόδεψε τα χρήματά του σε «ναρκωτικά, συνοδούς και φίλες, πολυτελή ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα ακίνητα, εξωτικά αυτοκίνητα, ρούχα και άλλα είδη προσωπικής φύσης, εν ολίγοις, σε όλα εκτός από τους φόρους του», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Βάις τόνισε ότι ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε μια επιχειρηματική γραμμή πίστωσης για να πραγματοποιήσει πληρωμές άνω των 27.000 δολαρίων σε έναν ιστότοπο πορνό, «η οποία συνολικά αντιπροσώπευε το ένα πέμπτο του συνόλου των δαπανών της επιχειρηματικής γραμμής πίστωσης».

Οι πληρωμές σε ιστότοπους πορνό έφτασαν τα 189.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής 10.000 δολαρίων για μια συνδρομή σε κλαμπ σεξ που δαπάνησε ως «μέλος κλαμπ γκολφ», ενώ την ίδια ώρα δεν πλήρωνε φόρους, ανέφερε ο Βάις.

«Ισχυρίστηκε επίσης, ψευδώς, αναφέρει το κατηγορητήριο ότι δαπάνησε χρήματα για «συμβουλευτική» που ήταν «στην πραγματικότητα πληρωμές σε διάφορες γυναίκες που είτε είχαν ρομαντική σχέση είτε παρείχαν προσωπικές υπηρεσίες στον Μπάιντεν», πρόσθεσε ο δικαστής Βάις.

Η νέα δίωξή του σημαίνει πως ο γιος του προέδρου, που ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή, μπορεί να δικαστεί δυο φορές την επόμενη χρονιά, καθώς ο πατέρας του θα διεξάγει εκστρατεία για να παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

Στην προηγούμενη αποτυχημένη συμφωνία, ο Χάντερ Μπάιντεν συμφώνησε να παραδεχθεί την ενοχή του σε δύο πλημμελήματα ότι δεν πλήρωσε τουλάχιστον 100.000 δολάρια για περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια δολάρια εισόδημα τόσο το 2017 όσο και το 2018.



