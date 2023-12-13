Σολτς για Αλβανία: Οι μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες πρέπει να ανταμειφθούν

Την ανάγκη «οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Αλβανίας» τα τελευταία χρόνια «να ανταμειφθούν» πρόταξε ο Ολαφ Σολτς σε ομιλία του στην Μπούντεσταγκ όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ένταξη νέων μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όταν μια χώρα έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση της Αλβανίας, πρέπει αυτό να αναγνωρίζεται, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος για εκτεταμένες συνέπειες συνολικά στη διαδικασία διεύρυνσης, κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σολτς δήλωσε ακόμη ότι η Γερμανία στηρίζει απερίφραστα την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, καθώς και με τη Γεωργία, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στην ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων. «Είναι ο καιρός να δούμε όλοι τη μεγάλη εικόνα - και αυτό ισχύει τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη - μέλη της ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά και τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των ενταξιακών διαδικασιών και της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία, ακόμη και στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας.

Αναφερόμενος στις συνταγματικές αλλαγές στη Βόρεια Μακεδονία, ζήτησε τη βοήθεια του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να ασκήσει την επιρροή του στο εκεί αδελφό κόμμα.

Για τον γερμανικό προϋπολογισμό

Παράλληλα, ο ΌΛαφ Σολτς έκανε λόγο για «καλό δημοκρατικό συμβιβασμό», αναφερόμενος από το βήμα της Βουλής στη συμφωνία των κυβερνητικών εταίρων προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό των 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2024. Για «δημοσιονομικά τεχνάσματα» και «κυβερνητική κρίση» έκανε λόγο ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, προέβλεψε νέα υπέρβαση του προϋπολογισμού το επόμενο έτος και κάλεσε τον καγκελάριο να ζητήσει τον Ιανουάριο εκ νέου την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών.

«Το θέμα είναι πάντα οι συνέπειες της ιστορικής καμπής (ενν. τον πόλεμο στην Ουκρανία) και το πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Γερμανίας και της Ευρώπης σε ταραγμένους καιρούς», δήλωσε ο κ. Σολτς.

Ενστάσεις από τον Μερτς

Παίρνοντας αμέσως μετά τον λόγο, ο αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς απέρριψε τον ισχυρισμό του καγκελάριου περί «καλού συμβιβασμού» και «συντεταγμένης διαδικασίας» και έκανε λόγο για «τύποις συμβιβασμό» μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, με στόχο να διευθετηθεί μια πραγματική κυβερνητική κρίση. «Πρόκειται για δημοσιονομικό τέχνασμα», δήλωσε και προέβλεψε ότι «η βούληση του καγκελάριου να αυξήσει, αν χρειαστεί, τη βοήθεια προς την Ουκρανία, δείχνει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα έρθει».

Ο κ. Μερτς έθεσε ακόμη ζήτημα κοινοβουλευτικής εμπιστοσύνης και κάλεσε τον καγκελάριο να ζητήσει τον Ιανουάριο εκ νέου την ψήφο της Βουλής. «Αν δεν το κάνετε, η επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει ακριβώς όσο χαοτικά τελειώνει το 2023 και αυτό η Γερμανία, οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να το αντέξουν. Η χώρα έχει φτάσει στα όρια των δυνάμεών της και είναι στο χέρι σας να το σταματήσετε», δήλωσε σε έντονο ύφος.

