Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανυπομονεί να «επιστρέψει στην προεκλογική περίοδο την επόμενη εβδομάδα», ενισχύοντας τη δέσμευσή του να παραμείνει στην προεδρική κούρσα την ώρα που όλο και περισσότεροι Δημοκρατικοί του ζητούν να αποσυρθεί.

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο και η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Μαζί θα νικήσουμε», είπε την Παρασκευή ενώ συνεχίζει να νοσεί με κορωνοϊό.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στην προεκλογική κούρσα την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσω να αποκαλύπτω την απειλή που συνιστά η ατζέντα του Σχεδίου για το 2025 του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποστηρίζω το δικό μου ιστορικό και το όραμα που έχω για την Αμερική: εκεί όπου θα σώσουμε τη δημοκρατία μας, θα προστατεύσουμε δικαιώματα και ελευθερίες και θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους» είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε μια δήλωση που για πολλούς ήταν μια απάντηση στις αντικρουόμενες αναφορές ότι ο στενός κύκλος του συζητά το μέλλον του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μπάιντεν έχει παγιδευτεί σε μια δίνη πολιτικών πιέσεων να παραιτηθεί. Οι εκκλήσεις από ηγέτες του ίδιου του κόμματός του για να αποσυρθεί αυξάνονται.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις και η πρώην πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι φέρεται να έχουν εκφράσει ανησυχίες κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συνομιλιών με τον Μπάιντεν για την υποψηφιότητά του. Σε δημόσιες δηλώσεις, το προσωπικό της Πελόζι επιμένει ότι τα σχόλιά της έχουν παραποιηθεί.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα φέρεται να είπε ότι οι πιθανότητες του Μπάιντεν να κερδίσει τις εκλογές έχουν μειωθεί σημαντικά.

Οι βουλευτές δεν ήταν οι μόνοι που γύρισαν την πλάτη στον Μπάιντεν. Μεγάλοι δωρητές - συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνει και της κληρονόμου της οικογένειας Disney, Άμπιγκέιλ Ντίσνεϋ απέσυραν τη χρηματοδότηση.

Η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις - που θεωρείται η κορυφαία επιλογή για να αντικαταστήσει τον Μπάιντεν- προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί να «παρηγορήσει» τους ανήσυχους δωρητές.

Μέχρι στιγμής, 31 βουλευτές και τέσσερις γερουσιαστές έχουν καλέσει δημοσίως τον 81χρονο πρόεδρο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του, επιτρέποντας έτσι σε έναν άλλον Δημοκρατικό να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.Πρόκειται για τους βουλευτές Λόιντ Ντόγκετ (Τέξας), Ραούλ Γκριχάλβα (Αριζόνα), Σεθ Μούλτον (Μασαχουσέτη), Μάικ Κουίγκλι (Ιλινόι), Άντζι Κρεγκ (Μινεσότα), Άνταμ Σμιθ (Ουάσινγκτον), Μίκι Σέριλ (Νιου Τζέρσεϊ), Πατ Ράιαν (Νέα Υόρκη), Ερλ Μπλουμενάουερ (Όρεγκον), Χίλαρι Σόλτεν (Μίσιγκαν), Μπραντ Σνάιντερ (Ιλινόι), Εντ Κέις (Χαβάη), Γκρεγκ Στάντον (Αριζόνα), Τζιμ Χάιμς (Κονέκτικατ), Σκοτ Πίτερς (Καλιφόρνια), Έρικ Σόρενσεν (Ιλινόι), Μπρίτανι Πέτερσεν (Κολοράντο), Μάικ Λέβιν (Καλιφόρνια), Άνταμ Σιφ (Καλιφόρνια), Τζιμ Κόστα (Καλιφόρνια), Σον Κάστεν (Ιλινόι), Τζάρεντ Χάφμαν (Καλιφόρνια), Μάρκ Βίζι (Τέξας), Τσούι Γκαρσία (Ιλινόι), Μαρκ Ποκάν (Ουισκόνσιν), Γκρεγκ Λάντσμαν (Οχάιο), Ζόι Λόγκφρεν (Καλιφόρνια), Μπέτι Μακόλουμ (Μινεσότα), Μόργκαν Μακγκάρβι (Κεντάκι), Κάθι Κάστορ (Φλόριντα), Γκέιμπ Βάσκες (Νέο Μεξικό) και τους γερουσιαστές Πίτερ Γουέλτς (Βερμόντ), Τζον Τέστερ (Μοντάνα), Μάρτιν Χάινριχ (Νέο Μεξικό) και Σέροντ Μπράουν (Οχάιο).

Χθες, Παρασκευή η πρόεδρος της εκστρατείας επανεκλογής του Μπάιντεν, Τζεν Ο'Μάλεϊ Ντίλον, προσπάθησε επίσης να βάλει τέλος στις εικασίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποσυρόταν.

Πέρα όμως από τους αποστάτες υπάρχουν και εκείνοι ακόμα που μένουν στο πλευρό του και τον στηρίζουν. Η εκπρόσωπος της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μια από τις πιο σημαίνουσες προοδευτικές φωνές στη Βουλή, έχει υποστηρίξει τον Μπάιντεν τις τελευταίες εβδομάδες. Έκανε ζωντανή μετάδοση στο Instagram το πρωί της Παρασκευής και μίλησε για τους κινδύνους να διεξαχθεί το συνέδριο των Δημοκρατικών χωρίς να είναι υποψήφιος ο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών νομικών προκλήσεων και προθεσμιών.

Για πολλούς το Σαββατοκύριακο αυτό είναι κρίσιμο για τον Αμερικανό πρόεδρο με τον χρόνο να τον πιέζει όλο και περισσότερο προκειμένου να πάρει μια απόφαση για το αν θα παραιτηθεί. Το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών (DNC) ξεκινά στις 19 Αυγούστου, αλλά η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών αναμένεται να συνεδριάσει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου για να ορίσει τον Μπάιντεν ως τον επίσημο υποψήφιο του κόμματος προκειμένου να τηρήσει τις προθεσμίες των πολιτειακών ψηφοφοριών.







Πηγή: skai.gr

