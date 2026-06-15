Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η περίοδος του θερινού ηλιοστασίου σας βρίσκει σε μια φάση υπερέντασης τόσο ψυχολογικής όσο και κοινωνικής. Εξελίξεις ραγδαίες σημαδεύουν την αισθηματική σας ζωή οι οποίες διαμορφώνουν το σκηνικό των τελευταίων ημερών αδιαφορώντας για τη δική σας γνώμη. Ο Ερμής εντείνει τη νευρικότητα, τις κάθε είδους καθυστερήσεις και την έλλειψη μετρητών όταν τα χρειάζεστε. Ο Δίας, οδεύοντας προς το τέλος του Καρκίνου προαναγγέλλει το κλείσιμο οικογενειακών υποθέσεων. Η Αφροδίτη περνά στον Λέοντα και κάνει ευχάριστο το κλίμα της καθημερινότητας για τους νεότερους από εσάς.

Ταύρος

Αυτή η εβδομάδα του Ιουνίου δίνει έμφαση στα συναισθήματα, στις εξαρτήσεις, στα οικογενειακά ζητήματα που σας απασχολούν και στην περίπλοκη εξέλιξη μιας προσωπικής σας ιστορίας. Παρόλο που θα προσπαθήσετε να πάρετε αποφάσεις, θα τις αναβάλετε στο τέλος. Προσέξτε τις τελευταίες μέρες στη διαχείριση των χρημάτων σας, αποφύγετε να ξοδέψετε αλλά και να υποσχεθείτε οτιδήποτε στους δανειστές σας. Ευνοείται περισσότερο ο επαγγελματικός τομέας όπου καλό θα είναι να βάλετε τα δυνατά σας. Αυξάνονται οι ευκαιρίες μετακίνησης και τυγχάνετε μιας απρόσμενης διασκέδασης που θα σας χαροποιήσει.

Δίδυμοι

Το διάστημα αυτό του μήνα είναι καταιγιστικό σε εξελίξεις αλλά και έντονο από πλευράς περιστατικών και λειτουργίας των αισθήσεων. Η παρουσία της Αφροδίτης στον Λέοντα αυξάνει τον παράγοντα της τύχης και αλλάζει τις προτεραιότητες δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα αγάπης και κοινωνικότητας. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η δημιουργική σας έκφραση και κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο πονοκέφαλος στον τομέα της εργασίας δεν θα λείψει αλλά τις μεγαλύτερες δυσκολίες τις έχετε ξεπεράσει.

Καρκίνος

Περνώντας ο Ήλιος στο ζώδιο σας τονίζει τις φυσικές σας δυνάμεις και σας βοηθά να γίνετε περισσότερο θαρραλέοι και δραστήριοι. Κλείνει ο κύκλος των ταλαιπωριών στα οικογενειακά ενώ δέχεστε τις τελευταίες εύνοιες του Δία που δυο εβδομάδες αργότερα θα αποχωρήσει από το ζώδιο σας. Καλό θα είναι να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που θα έρχεται τόσο επικοινωνιακά όσο και λειτουργικά. Ο Ερμής ταλαιπωρεί λίγο το νευρικό σας σύστημα ενώ κάποιες έκτακτες ανάγκες πρέπει θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία. Εντάσεις δεν θα λείψουν στα αισθηματικά σας αλλά είναι στο χέρι σας να αποφύγετε ακρότητες και ρήξεις.

Λέων

Εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες του Ιουνίου για να κλείσετε συμφωνίες, να κάνετε κάποιες σύντομες διακοπές. Αξιοποιήστε τα εκφραστικά σας μέσα, αναζητήστε λύσεις εκεί που μπορείτε να τις βρείτε για τα τρέχοντα προβλήματα σας, γίνετε πιο ειλικρινείς με ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Λίγο πριν κλείσει ο μήνας θα σας προειδοποιήσει για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος. Στην ερωτική σας ζωή υπάρχουν ακόμα εμπόδια αλλά αισθητά αρχίζουν να υποχωρούν. Όσοι είστε μόνοι θα τύχετε μιας ενδιαφέρουσας γνωριμίας, απολαύστε την χωρίς να αναρωτιέστε πόσο θα διαρκέσει.

Παρθένος

Συμπαθητικές προβλέπονται οι μέρες αυτές τόσο για την διεκπεραίωση επαγγελματικών υποθέσεων όσο και για την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων. Μπαίνετε σε ένα καλύτερο κλίμα με προοπτική το φετινό καλοκαίρι το οποίο θα σας δώσει εκπλήξεις και θα σας βοηθήσει κυρίως να ξεφύγετε από καταστάσεις περιορισμού και ασύμφορων εξαρτήσεων. Προς το παρόν φανείτε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας, και ψύχραιμοι στις καθυστερήσεις που κρίνονται αναπόφευκτες.

Ζυγός

Έντονες οι μέρες αυτές προς το τέλος του Ιουνίου. Ο Άρης επιταχύνει το βήμα του προκειμένου να αποχωρήσει από το ζώδιο του Ταύρου. Στο μεταξύ αρχίζουν κάποιες καλύτερες όψεις με την Αφροδίτη οι οποίες θα φανούν τις επόμενες εβδομάδες. Από τώρα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα έχετε πολλές ευκαιρίες να διορθώσετε πολλά ζητήματα που σας ταλαιπώρησαν για αρκετούς μήνες μέχρι σήμερα. Αξιοποιήστε επικοινωνιακά την παρουσία του Άρη και αποφύγετε να βγάλετε την εριστικότητα ή την μαχητικότητα. Δείξτε κατανόηση σε εκείνους που δεν σας καταλαβαίνουν αλλά αναζητήστε τους άλλους που είναι περισσότερο χρήσιμοι και συνεργάσιμοι.

Σκορπιός

Έντονες θα είναι οι συναισθηματικές σας αναμοχλεύσεις και αιφνίδιες οι αποφάσεις σας για ρύθμιση των οικονομικών σας ή για ένα δύσκολο αισθηματικό θέμα. Από την στιγμή που θα κινητοποιηθείτε θα φτάσετε στον τελικό σας προορισμό. Ελέγχετε τα συναισθήματα σας και προβάλλετε τον ρεαλισμό και την λογική. Επιδοθείτε περισσότερο στην εργασία σας και ακολουθήστε ένα πρόγραμμα πειθαρχίας και οργάνωσης που θα σας βοηθήσει να φέρετε πιο γρήγορα εις πέρας τις κάθε λογής αποχρώσεις σας. Ερωτικά ακολουθήστε το ρεύμα των συμπτώσεων και των συγκυριών.

Τοξότης

Συμπαθητικές αυτές οι μέρες του Ιουνίου και θετική η επιρροή του Άρη σε θέματα διευθετήσεων, εμπορικών διακανονισμών, ταξιδιών στο εξωτερικό και επιτυχίας στις νομικές σας υποθέσεις. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα βελτιώνει την αισθηματική σας ζωή, ή σε άλλες περιπτώσεις σας δίνει ευκαιρίες νέων γνωριμιών ή την συμπαράσταση κάποιων φίλων η οποία δεν ήταν τόσο αισθητή μέχρι σήμερα. Προσπαθήστε να καταστείλετε τις ανησυχίες σας, τους εκνευρισμούς σας και τους υπαρξιακούς σας φόβους.

Αιγόκερως

Ήρθε η στιγμή να φανείτε γενναίοι και αποφασιστικοί. Τέλειωσαν τα περιθώρια, οι αναβολές και οι επιφυλάξεις. Ο τομέας των σχέσεων πρέπει να ανασυγκροτηθεί, δεν χρειάζεστε περισσότερες αποδείξεις και δεν αξίζει να τρέφετε φρούδες ελπίδες. Ο Άρης γίνεται καταλυτικός στα επαγγελματικά σας και σας βοηθά να βγείτε νικητές σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού. Ο Δίας σας δίνει λύσεις σε συνεργασίες αρκεί να τις δείτε ξεκάθαρα και εσείς οι ίδιοι. Να σκέπτεστε πιο συχνά το παρόν και αποφύγετε να κρύβεστε ή να απομονώνεστε. Ο έρωτας δεν μπορεί να γίνει όπως θέλετε αλλά μπορείτε να βρείτε υποκατάστατες λύσεις προς το παρόν για αυτό το θέμα.

Υδροχόος

Πολλές οι αλλαγές που θα μεσολαβήσουν και στην εργασία σας θα πρέπει να αλλάξετε ίσως κάποιες πάγιες τακτικές που ακολουθούσατε μέχρι σήμερα. Ο ανθρώπινος παράγοντας θα σας ταλαιπωρήσει και θα σας εκνευρίσει. Ερωτικά δεν θα λείψουν μερικές καλές στιγμές αλλά μην περιμένετε περισσότερες. Οικονομικά συνεχίστε να είστε προνοητικοί. Επαγγελματικά ο αγώνας συνεχίζεται και μάλιστα σύντομα θα μπει σε ένα πιο σκληρό στάδιο. Ωστόσο θεωρείστε ευλογημένοι και τα τυχερά παιδιά του ζωδιακού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάτε.

Ιχθύς

Εξελίξεις πολλές και ποικίλες τόσο πρακτικές όσο και συναισθηματικές κρύβει αυτή η εβδομάδα . Η νέα σελήνη σας ευνοεί να πάρετε αποφάσεις που θα σας βγάλουν από μια δύσκολη θέση. Η δημιουργικότητα και ο έρωτας θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η διάθεση και η υγεία σας βελτιώνονται με αποτέλεσμα να έχετε καλύτερες επιδόσεις παντού. Ο Ερμής θα ταλαιπωρήσει τα νεύρα και θα οξύνει την ανυπομονησία ή το άγχος όταν εξανεμίζεται το περιεχόμενο του πορτοφολιού σας. Αποφύγετε μια διαμάχη ή μια αναμέτρηση στην οποία δεν είναι σίγουρο ότι θα βγείτε κερδισμένοι.

Πηγή: skai.gr

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