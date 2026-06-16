«Looking forward to the future»: Το βίντεο του Παναθηναϊκού με τον Νίστρουπ από το προπονητικό κέντρο

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο χτίσιμο της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να βρίσκεται στην Αθήνα από τη Δευτέρα (15/06).

Ο Δανός προπονητής φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι και έπιασε δουλειά στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν ένα βίντεο στα social media από το γραφείο του 38χρονου, ο οποίος είναι ανυπόμονος για τη σεζόν που έρχεται.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Γιάκομπ Νίστρουπ:

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