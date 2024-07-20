ΗΠΑ: 31 βουλευτές και 4 γερουσιαστές των Δημοκρατικών έχουν ζητήσει από τον Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του

Πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες τα μέλη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο που ζητούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα.

Μέχρι στιγμής, 31 βουλευτές και τέσσερις γερουσιαστές έχουν καλέσει δημοσίως τον 81χρονο πρόεδρο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του, επιτρέποντας έτσι σε έναν άλλον Δημοκρατικό να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Πρόκειται για τους βουλευτές Λόιντ Ντόγκετ (Τέξας), Ραούλ Γκριχάλβα (Αριζόνα), Σεθ Μούλτον (Μασαχουσέτη), Μάικ Κουίγκλι (Ιλινόι), Άντζι Κρεγκ (Μινεσότα), Άνταμ Σμιθ (Ουάσινγκτον), Μίκι Σέριλ (Νιου Τζέρσεϊ), Πατ Ράιαν (Νέα Υόρκη), Ερλ Μπλουμενάουερ (Όρεγκον), Χίλαρι Σόλτεν (Μίσιγκαν), Μπραντ Σνάιντερ (Ιλινόι), Εντ Κέις (Χαβάη), Γκρεγκ Στάντον (Αριζόνα), Τζιμ Χάιμς (Κονέκτικατ), Σκοτ Πίτερς (Καλιφόρνια), Έρικ Σόρενσεν (Ιλινόι), Μπρίτανι Πέτερσεν (Κολοράντο), Μάικ Λέβιν (Καλιφόρνια), Άνταμ Σιφ (Καλιφόρνια), Τζιμ Κόστα (Καλιφόρνια), Σον Κάστεν (Ιλινόι), Τζάρεντ Χάφμαν (Καλιφόρνια), Μάρκ Βίζι (Τέξας), Τσούι Γκαρσία (Ιλινόι), Μαρκ Ποκάν (Ουισκόνσιν), Γκρεγκ Λάντσμαν (Οχάιο), Ζόι Λόγκφρεν (Καλιφόρνια), Μπέτι Μακόλουμ (Μινεσότα), Μόργκαν Μακγκάρβι (Κεντάκι), Κάθι Κάστορ (Φλόριντα), Γκέιμπ Βάσκες (Νέο Μεξικό) και τους γερουσιαστές Πίτερ Γουέλτς (Βερμόντ), Τζον Τέστερ (Μοντάνα), Μάρτιν Χάινριχ (Νέο Μεξικό) και Σέροντ Μπράουν (Οχάιο).

