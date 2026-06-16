Οι όροι της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Νέες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φέρνουν στο φως το Channel 12 και το Al Arabiya, αποκαλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο δεσμεύσεων που περιλαμβάνει κατάπαυση των εχθροπραξιών, άρση του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ, χαλάρωση των κυρώσεων και διαπραγματεύσεις 60 ημερών για μια οριστική συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Μεταξύ άλλων, μεταθέτει για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και τις ευρύτερες σχέσεις τους.

Τα βασικά σημεία του μνημονίου ΗΠΑ - Ιράν

Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον Λίβανο. Το Ιράν επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Το Ιράν θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Το Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, χωρίς διόδια ή άλλες επιβαρύνσεις, για διάστημα 60 ημερών. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης. Εφόσον επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα καταργήσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο δημιουργίας ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, ώστε να μπορεί να πωλεί πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, θα διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, με τη συμμετοχή των κρατών του Κόλπου, για τον καθορισμό «ρυθμίσεων σχετικά με τη ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες υπηρεσίες».

Παράλληλα, το Al Arabiya μετέδωσε αντίγραφο της συμφωνίας 14 σημείων που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αποκαλύπτοντας τις βασικές δεσμεύσεις των δύο πλευρών για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους σε αυτόν τον πόλεμο, δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην προβούν σε καμία εχθρική ενέργεια η μία κατά της άλλης και θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας μεταξύ τους. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των υπολοίπων άρθρων. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν να σέβονται η μία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης και να απέχουν από παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν να διαπραγματευθούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστης προθεσμίας 60 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συναίνεση. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποτρέψουν κάθε παρέμβαση ή παρεμπόδιση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ενώ θα αποκαταστήσουν εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών τη ναυτιλιακή κίνηση στο πλήρες επίπεδό της. Η κίνηση των πλοίων από πλευράς Ιράν θα είναι ανάλογη με τον προπολεμικό όγκο της ναυτιλιακής κίνησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν επίσης να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών από την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει άμεσα μέτρα ώστε η κίνηση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα να επανέλθει εντός 30 ημερών στα προπολεμικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης τεχνικών εμποδίων και εξουδετέρωσης ναρκών από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους, να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, συμφωνημένο από τα δύο μέρη, για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής του σχεδίου αυτού, ως μέρος της τελικής συμφωνίας, θα καθοριστεί εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, κάθε μορφή κυρώσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι η τύχη του εμπλουτισμένου υλικού, καθώς και όλα τα άλλα αμοιβαία συμφωνημένα ζητήματα που σχετίζονται με τα πυρηνικά, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών αναγκών του Ιράν, θα αντιμετωπιστούν επαρκώς σε μια τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι, έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία, θα διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς: το Ιράν θα διατηρήσει το σημερινό καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν ότι αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και έως την ημερομηνία άρσης των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδώσει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών, ασφαλιστικών, μεταφορικών και συναφών υπηρεσιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν ότι, υπό το φως της προόδου των διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία, τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αποδεσμευθούν και θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα. Τα κεφάλαια αυτά, είτε βρίσκονται σε κεντρικό λογαριασμό είτε έχουν μεταφερθεί, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε τελική πληρωμή δικαιούχου καθοριστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα προς χρήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν να εκδώσουν όλες τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις για τον σκοπό αυτό. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι θα δημιουργηθεί μηχανισμός εφαρμογής για την εποπτεία της επιτυχούς υλοποίησης και της μελλοντικής τήρησης της Τελικής Συμφωνίας. Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και αφού παρασχεθούν διαβεβαιώσεις για την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, καθώς και για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή αυτών των μέτρων, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις για την Τελική Συμφωνία αποκλειστικά ως προς τα υπόλοιπα άρθρα. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.



Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και κατά καιρούς αξιωματούχοι έχουν παρουσιάσει αντικρουόμενες εκδοχές για το περιεχόμενό της.

Μία από τις βασικές εστίες διαφωνίας αφορά τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα για το εάν το ζήτημα περιλαμβάνεται στη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Τρίτη ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες προϋποθέτει την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, έναν όρο που το Ισραήλ έχει ήδη απορρίψει και ο οποίος θα μπορούσε να εκτροχιάσει τη συμφωνία, οδηγώντας σε επανάληψη των γενικευμένων εχθροπραξιών.

Αν και το Ισραήλ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, εμπλέκεται άμεσα στη σύγκρουση, καθώς συμμετείχε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Έκτοτε συγκρούεται με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στον Λίβανο και έχει θέσει υπό τον έλεγχό του εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα,σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να επανεκκινήσει τις εξαγωγές πετρελαίου στο πλαίσιο του νέου μνημονίου κατανόησης (MoU) μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί στην Ελβετία την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας, η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε προσωρινή άρση των κυρώσεων που συνδέονται με τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και των περιορισμών σε τραπεζικές υπηρεσίες, μεταφορές και άλλες απαραίτητες διαδικασίες και έγγραφα που διευκολύνουν το εμπόριο.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν η Τεχεράνη παραβιάσει τη συμφωνία, μεταξύ άλλων συνεχίζοντας το πυρηνικό της πρόγραμμα κατά παράβαση των δεσμεύσεών της.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι η τελετή υπογραφής της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο θέρετρο Bürgenstock, κοντά στην πόλη της Λουκέρνης. Αξιωματούχοι του υπουργείου ανέφεραν την Τρίτη ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Αραγτσί: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξεκινήσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξεκινήσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης (MoU) ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την πρώτη φάση της διαδικασίας, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για 60 ημέρες με στόχο την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει το πυρηνικό ζήτημα, καθώς και την άρση των κυρώσεων.

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Πηγή: skai.gr

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