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Συνταγματική Αναθεώρηση: Τεχνητή νοημοσύνη και ελευθεροτυπία στο επίκεντρο - Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, σημείωσε ότι «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον Ψηφιακό Συνταγματισμό θεσπίζοντας στο Σύνταγμα της την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη»

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Βουλή

Της Άντζυ Κούκη

Στο επίκεντρο της διακομματικής επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση βρέθηκαν οι διατάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την ελευθεροτυπία με τη συζήτηση να διεξάγεται σε ήπιους τόνους.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, σημείωσε κατά την ομιλία του ότι «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον Ψηφιακό Συνταγματισμό θεσπίζοντας στο Σύνταγμα της την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις γυναικοκτονίες 

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε να υπάρξει προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους. 

Θετικός στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήταν και ο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι εκπλήσσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδωνή, ενώ υπογράμμισε πως πρέπει να παρθούν μέτρα πρόληψης. Εξίσου υποστηρικτική ήταν και η Μαρία Κομνηνάκα του ΚΚΕ. 

Στον αντίποδα, ο Γεώργιος Ρούντας από τη ΝΙΚΗ  ζήτησε το άρθρο 5 να συμπεριλάβει και το «ιερό δικαίωμα του εμβρύου από τη στιγμή της σύλληψης». 

Την Τετάρτη η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται  να έχει η αυριανή συνεδρίαση της επιτροπής. Στο μικροσκόπιο των κομμάτων θα τεθεί το άρθρο 16 που αφορά στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.  


 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τεχνητή νοημοσύνη συνταγματική αναθεώρηση Βουλή
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