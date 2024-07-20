Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, η Αμερικανίδα βουλευτής Σίλα Τζάκσον Λι, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, εκπροσώπησε επί σχεδόν τρεις δεκαετίες την 18η εκλογική περιφέρεια του Τέξας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τον προηγούμενο μήνα είχε γίνει γνωστό πως διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

