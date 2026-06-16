Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ο 39χρονος «εγκέφαλος» και στελέχη μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε μετατρέψει τη διακίνηση κοκαΐνης σε διάφορες περιοχές στην Αττική σε κανονική επιχείρηση.

Σε μια συντονισμένη επιδρομή των αρχών, «ξηλώθηκαν» οι μυστικές αποθήκες-καβάτζες του κυκλώματος και συνελήφθησαν 9 μέλη του, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, μετρητά και όπλα.

Η μεγάλη επιχείρηση και οι 9 συλλήψεις

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου 2026 από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ε.Κ.Α.Μ., οι αρχές εισέβαλαν σε «καβάτζες» σε περιοχές της Αττικής και συνέλαβαν 9 άτομα ηλικίας 24, 49, 38, 39, 42 και 43 ετών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Η ιεραρχία, ο «εγκέφαλος» και τα συνθηματικά

Η οργάνωση είχε αναπτύξει διαρκή και δομημένη δράση τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Είχε αυστηρή ιεραρχία με αρχηγό έναν 39χρονο, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος χάραζε την επιχειρησιακή στρατηγική, έδινε εντολές και επόπτευε 3 υπαρχηγούς. Ο αρχηγός και ένας από τους 3 υπαρχηγούς, 42 ετών, είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες, ενώ αναζητούνται οι άλλοι 2 υπαρχηγοί, 47 και 38 ετών.

Οι υπαρχηγοί, επίσης αλβανικής καταγωγής, με τη σειρά τους καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη, τους παρέδιδαν τις ποσότητες της κοκαΐνης και εκείνοι προχωρούσαν στην τελική πώληση στους αγοραστές.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους από την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης:

Εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας στα κινητά.

Κωδικοποιημένη ορολογία (συνθηματικά) για τις ουσίες.Συγκεκριμένα για τις ποσότητες κοκαΐνης χρησιμοποιούσαν τις λέξεις κρέας, μπριζόλα, μπύρα, πράγματα, κομμάτια, λεπτό, λευκό, μπαρούτι και σκόνη, ενώ την κοκαΐνη βραχώδους μορφής την ανέφεραν ως πέτρα και κορφάδι. Επίσης, αντί για ευρώ λέγανε λεκ (νόμισμα Αλβανίας)

Συχνές αλλαγές τηλεφωνικών συνδέσεων («επιχειρησιακά» τηλέφωνα)

Τα ευρήματα στις «καβάτζες»

Από τις αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους-καβάτζες» της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

827,1 γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα κάνναβης,

3 πιστόλια,

γεμιστήρας από πολεμικό τυφέκιο,

119 φυσίγγια,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

5 οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

τα χρηματικά ποσά των 14.505 ευρώ και των 470 δολαρίων ΗΠΑ,

3 ασύρματοι,

7 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και 3 μαχαίρια.

Πάνω από 900.000 ευρώ ο «τζίρος»

Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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