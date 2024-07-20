Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 αγνοούνται μετά την κατάρρευση γέφυρας σε αυτοκινητόδρομο στη βόρεια Κίνα, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που μέρος της χώρας πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές.

Η γέφυρα, που βρίσκεται πάνω από ποτάμι, κατέρρευσε γύρω στις 20.40 (τοπική ώρα χθες, 15.40 ώρα Ελλάδας χθες) «εξαιτίας της ξαφνικής νεροποντής και των πλημμυρών» στο Σανγκλούο στην επαρχία Σαανσί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, που έκανε λόγο για 11 νεκρούς. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το Σανγκλούο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 900 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το CCTV μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνονται η μερική κατάρρευση της γέφυρας και κάποια τμήματά της που έχουν πέσει στο ποτάμι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν σήμερα το πρωί και στις 10.00 (τοπική ώρα, 05.00 ώρα Ελλάδας) είχαν ανασυρθεί πέντε οχήματα από τα νερά του ποταμού, δήλωσαν οι τοπικές αρχές σύμφωνα με το Xinhua.

Από την Τρίτη, μεγάλες περιοχές στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Κίνας πλήττονται από καταρρακτώδεις βροχές, που έχουν προκαλέσει πλημμύρες και σοβαρές υλικές ζημιές.

Στην ίδια επαρχία, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν τον θάνατο 5 ανθρώπων, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 8 στο Μπαότζι, όπου ζουν περίπου 3,2 εκατ. κάτοικοι, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες το πρακτορείο Xinhua.

Η Κίνα βιώνει ακραίες κλιματικές συνθήκες φέτος το καλοκαίρι, με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ ο νότος πλήττεται από βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Τον Μάιο, 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατάρρευση αυτοκινητόδρομου στη νότια Κίνα μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

