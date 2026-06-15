Σάλο και έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δηλώσεις του αθλητή του UFC, Τζος Χόκιτ, αμέσως μετά τη νίκη του σε αγώνα που διεξήχθη στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χόκιτ επικράτησε του Ντέρικ Λιούις με τεχνικό νοκ άουτ στον δεύτερο γύρο της αναμέτρησης στα βαρέα βάρη και, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που ακολούθησε, προχώρησε σε μια σειρά αμφιλεγόμενων τοποθετήσεων.

Αρχικά, εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για τη διοργάνωση, δηλώνοντας πως είναι «ένας άνθρωπος με σχέδιο» και χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «θηρίο έτοιμο να γιορτάσει», ενώ παράλληλα επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή, όπως είπε, «είχε το θάρρος να φέρει αυτό το σόου στον Λευκό Οίκο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη θρησκευτική του πίστη, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει μόνο ένας πιο σπουδαίος από τον Απίστευτο Χαλκ, και αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος και Σωτήρας».

https://x.com/ChampRDS/status/2066353959028064557?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2066353959028064557%7Ctwgr%5E4bbcf7c7b5e8f4fcd5a562753c45ad1446a763ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1834870%2Fsalos-apo-tis-diloseis-athliti-tou-ufc-brosta-ston-trab-kai-ti-melania-i-misel-obama-einai-adras%2F

Ωστόσο, η συνέντευξη πήρε γρήγορα διαφορετική τροπή, όταν ο Χόκιτ απευθύνθηκε με υβριστικό τρόπο στον συναθλητή του Άλεξ Περέιρα, προκαλώντας αμηχανία στο κοινό. Λίγο αργότερα προχώρησε σε έναν ακόμη προκλητικό ισχυρισμό, λέγοντας: «Η Μισέλ Ομπάμα είναι άντρας. Έχω δίκιο, Αμερική;»

Τη συνέντευξη πραγματοποιούσε ο γνωστός σχολιαστής και podcaster Τζο Ρόγκαν, ο οποίος, μετά το παραλήρημα του αθλητή, περιορίστηκε να σχολιάσει λακωνικά: «Κυρίες και κύριοι, ο Τζος Χόκιτ».

Οι δηλώσεις του μαχητή έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τα όρια του δημόσιου λόγου στον αθλητισμό.

Πηγή: skai.gr

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