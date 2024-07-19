«Ανυπομονώ να επιστρέψω στην προεκλογική εκστρατεία την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν ο οποίος διαγνώσθηκε αυτή την βδομάδα με κορωνοϊό την ώρα που όλο και περισσότεροι Δημοκρατικοί τον καλούν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στην προεκλογική κούρσα την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσω να αποκαλύπτω την απειλή που συνιστά η ατζέντα του Σχεδίου για το 2025 του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποστηρίζω το δικό μου ιστορικό και το όραμα που έχω για την Αμερική: εκεί όπου θα σώσουμε τη δημοκρατία μας, θα προστατεύσουμε δικαιώματα και ελευθερίες και θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους», είπε ο Μπάιντεν σε δήλωση που εξέδωσε την Παρασκευή η εκστρατεία του.

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο και η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Μαζί θα κερδίσουμε».

Ο πρόεδρος παραμένει στο Rehoboth Beach του Ντέλαγουερ, καθώς συνεχίζει να απομονώνεται και να αναρρώνει από τον Covid.

Ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε στην ουσία τα όσα δήλωσε νωρίτερα η επικεφαλής της εκστρατείας του Τζεν Ο'Μάλεϊ Ντίλον σε συνέντευξή της στο MSNBC διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιστρέψει στην προεκλογική εκστρατεία την επόμενη εβδομάδα μετά την απομόνωση από τα ήπια συμπτώματα του κορωνοϊού, διαψεύδοντας επί της ουσίας το σενάριο που μετέδωσε το ΝBC ότι η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου συζητά ένα σχέδιο απόσυρσης.

