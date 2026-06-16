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Φρίντριχ Μερτς: Η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ μπορεί να επιβάλλει το τέλος του πολέμου και στην Ουκρανία

Για μία ακόμη φορά ο Γερμανός καγκελάριος θέλησε να φανερώσει ότι στέκεται στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου και στηρίζει όλες τις παρεμβάσεις του

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Μερτς Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υποστήριξε από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη Σύνοδο της G7, ότι η συντριπτική στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ δεν άφησε ουσιαστικά περιθώρια επιλογής στο Ιράν και στην ουσία λειτούργησε ως καταλύτης για τη διαφαινόμενη διπλωματική λύση.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, μετέφερε προσωπικά αυτή την άποψη στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), παρουσιάζοντας την αμερικανική στάση ως παράδειγμα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Ο Γερμανός καγκελάριος φρόντισε έτσι να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά (μετά και το δώρο με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας) ότι, όταν μιλά ο Τραμπ, ο ίδιος δεν χάνει ευκαιρία να συμφωνήσει και να το διατυπώσει όσο πιο πρόθυμα γίνεται.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φρίντριχ Μερτς Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ
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