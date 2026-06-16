Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές απέτρεψαν φερόμενο σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης που είχε ως στόχο την εκδήλωση UFC Freedom 250, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fox News.

Μέχρι τη Δευτέρα, πέντε άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 23 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των υπόπτων. Σύμφωνα με τις αρχές, το σχέδιο προέβλεπε τη χρήση drones φορτωμένων με εκρηκτικά για την επίθεση σε κτίρια κοντά στον χώρο της εκδήλωσης, με στόχο να προκληθεί μαζικός πανικός και εκκένωση της περιοχής. Οι συγκεντρωμένοι θα κατευθύνονταν στη συνέχεια προς προκαθορισμένο σημείο όπου, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα βρίσκονταν ελεύθεροι σκοπευτές.

Οι αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι είχε σχεδιαστεί και «δεύτερο κύμα» επίθεσης, το οποίο θα περιλάμβανε έφοδο στην πύλη του Λευκού Οίκου.

Η έρευνα ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου, όταν το FBI έλαβε τις πρώτες πληροφορίες για την απειλή. Σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου στο Σινσινάτι. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, πρόκειται για τον 19χρονο Τάισεν Πρόπερ. Παράλληλα, οι Μπράιαν Ομάρ Ρόα και Μάικλ Άλαν Τόμας συνελήφθησαν στην Καλιφόρνια και κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών. Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου στο Ρίβερσαϊντ.

Επιπλέον, συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Μιζούρι και τη Νεμπράσκα. Πηγές που επικαλείται το Fox News αναφέρουν ότι όλοι οι συλληφθέντες είναι Αμερικανοί πολίτες και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εμπλοκή ξένου παράγοντα.

Όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πρόπερ φέρεται να δαπάνησε περίπου 3.000 δολάρια από τα χρήματα της αποφοίτησής του για την αγορά μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών, όπλων, επιπλέον γεμιστήρων και άλλου εξοπλισμού.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που είχε αποκτήσει ανέρχονταν σε χιλιάδες φυσίγγια. Επιπλέον, φέρεται να είχε στην κατοχή του ένα τυφέκιο τύπου AR, ένα bullpup τυφέκιο βαμμένο με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, καθώς και δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα με γεμιστήρες. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε οικειοθελώς στις αρχές από την οικογένειά του.

Ο πατέρας του κατέθεσε ότι ο γιος του είχε εγκαταλείψει την εργασία του προκειμένου να συναντήσει άτομα που γνώρισε μέσω διαδικτύου και να συμμετάσχει σε αποστολές και αναγνωριστικές ενέργειες. Η μητέρα του ήταν εκείνη που αρχικά ενημέρωσε τις αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες για τις πρόσφατες αγορές όπλων και τις διαδικτυακές επαφές του.

Συνομιλίες στο Signal αποκάλυψαν το δίκτυο

Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν συνομιλίες στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή Signal, στις οποίες φέρονται να συμμετείχαν τουλάχιστον 23 χρήστες που συζητούσαν επιχειρησιακές προετοιμασίες για την επίθεση.

Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στην πόλη Φρέντερικσμπεργκ της Βιρτζίνια στις 12 ή 13 Ιουνίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις τελικές λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας από τους υπόπτους φέρεται να δήλωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν «οι καπιταλιστικές ελίτ», «οι δισεκατομμυριούχοι» και πολιτικοί που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την αμερικανοϊσραηλινή επιτροπή λόμπινγκ AIPAC.

Η έρευνα επεκτάθηκε σε τουλάχιστον 12 περιφερειακά γραφεία του FBI σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πραγματική απειλή», λέει πρώην πράκτορας

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, δήλωσε ότι η άμεση συνεργασία μεταξύ FBI, υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας, απέτρεψε την υλοποίηση των σχεδίων.

«Χάρη στην ταχεία δράση του FBI, των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πολλοί ύποπτοι βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις αποτράπηκαν εγκαίρως», ανέφερε.

Ο πρώην πράκτορας του FBI, Jason Pack, χαρακτήρισε την υπόθεση «πραγματική απειλή» και εκτίμησε ότι το σχέδιο είχε ξεπεράσει το στάδιο της διαδικτυακής ρητορικής, περνώντας σε συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία.

Όπως τόνισε, το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν η μετάβαση «από την ιδεολογία στην πράξη», με στρατολόγηση ατόμων σε πολλές πολιτείες, χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, σχεδιασμό μετακινήσεων και καθορισμό σημείων συγκέντρωσης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, παρότι δεν είναι βέβαιο πως όλες οι φάσεις του σχεδίου θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με επιτυχία, ορισμένα τμήματά του ήταν τεχνικά εφικτά και θα μπορούσαν να προκαλέσουν θύματα.

Η εκδήλωση και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η φερόμενη συνωμοσία είχε ως στόχο την εκδήλωση UFC Freedom 250, η οποία πραγματοποιήθηκε στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80ά γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 4.300 άτομα, μεταξύ των οποίων 1.200 εν ενεργεία στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ 14 αθλητές από διάφορες χώρες αγωνίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο κλωβό.

Σχολιάζοντας την υπόθεση στην εκπομπή "FOX & Friends", ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς (JD Vance) έκανε λόγο για «εξαιρετικά σκοτεινή υπόθεση» και κάλεσε σε αποκλιμάκωση της πολιτικής έντασης.

«Αυτό συμβαίνει όταν η πολιτική ρητορική φτάνει σε τέτοιο επίπεδο ώστε η διαφωνία να μετατρέπεται σε αφορμή για βία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι οφείλουν να συμβάλουν στη μείωση του κλίματος πόλωσης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά απειλών και περιστατικών ασφαλείας που έχουν στοχοποιήσει τον Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

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