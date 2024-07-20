Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 26 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην νότια περιοχή του Ροστόφ, στα σύνορα με την Ουκρανία, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

«Χθες βράδυ, οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν συνολικά 26 drones στην περιοχή του Ροστόφ. Η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα», δήλωσε μέσω Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Βασίλι Γκολούμπεφ.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μεταβαίνουν στο σημείο όπου κατέπεσαν θραύσματα από τα drone», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές μονάδες στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης κατά της Ουκρανίας έπληξαν ενεργειακές υποδομές σε δύο περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 13 από τα 17 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν, πάνω από πέντε περιοχές στο ανατολικό, βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

Ένα από τα drones τύπου Shahed έπληξε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιοχή Σούμι, ενώ άλλο έπληξε μονάδα στην περιοχή Τσερνίχιβ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Συνεργεία αποκατάστασης των ζημιών έσπευσαν στα σημεία που επλήγησαν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.