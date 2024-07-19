Βελτιώνεται η κατάσταση του Μπάιντεν, σύμφωνα με τον γιατρό του

Ο γιατρός του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να παρουσιάζει κάποια ήπια συμπτώματα κορονοϊού, όπως βήχα και βραχνάδα, αλλά η κατάστασή του γενικά «έχει βελτιωθεί σημαντικά» και συνεχίζει να εργάζεται. Σημείωσε μάλιστα ότι ο σφυγμός, η αρτηριακή πίεση, η θερμοκρασία του είναι φυσιολογικά και οι πνεύμονές του παραμένουν καθαροί.

Άλλοι τρεις βουλευτές των Δημοκρατικών, οι Γρεγκ Λάντσμαν, Ζόι Λόφγκρεν και Μπέτι ΜακΚόλουμ κάλεσαν απόψε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι ίδιοι και ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του πρακτορείου Reuters, ένας στους δέκα Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ της αποχώρησης του Μπάιντεν από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αναμένεται να απευθυνθεί αργότερα σήμερα σε ένα δίκτυο σημαντικών δωρητών του κόμματος, ανέφερε η εφημερίδα New York Times.

Πηγή: skai.gr

