Οι ποδοσφαιριστές της Νότιας Κορέας αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τις δηλώσεις τους προς τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από αναφορές ότι δημοσιογράφοι από τη χώρα χλεύασαν τον αρχηγό της ομάδας, Χέουνγκ-μιν Σον, σχετικά με τη στρατιωτική του θητεία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δημοσιογράφοι καταγράφηκαν από ανοιχτό μικρόφωνο να ειρωνεύονται τη στρατιωτική θητεία του Σον, την ώρα που ο 33χρονος προπονούνταν ατομικά, μακριά από το υπόλοιπο γκρουπ.



Η στρατιωτική θητεία αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στη Νότια Κορέα, όπου όλοι οι αρτιμελείς άνδρες υποχρεούνται να υπηρετήσουν περίπου 21 μήνες, στο πλαίσιο της διατήρησης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απέναντι στη Βόρεια Κορέα. Ωστόσο, εξαιρέσεις προβλέπονται για αθλητές που κατακτούν τίτλους στους Ασιατικούς Αγώνες ή κερδίζουν ολυμπιακά μετάλλια. Ο Σον και οι συμπαίκτες του απέκτησαν αυτό το δικαίωμα όταν κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες του 2018.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κορέας εκφράζει τη λύπη της για τα ακατάλληλα σχόλια που διατυπώθηκαν από ορισμένα μέλη των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο προπονητικό κέντρο της Γουαδαλαχάρα», ανέφερε η KFA σε ανακοίνωσή της.

«Με αίσθημα ευθύνης να εκπροσωπήσουν τη Νότια Κορέα στην παγκόσμια σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποδώσουν τη στήριξη και τις προσδοκίες του λαού.

Ωστόσο, η πρόσφατη διαρροή ακατάλληλων συνομιλιών μεταξύ ορισμένων εκπροσώπων των ΜΜΕ σε προπονητικό χώρο προκάλεσε μεγάλο σοκ και απογοήτευση στην ομάδα».

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Κορέας κάλεσε επίσης τα Μέσα Ενημέρωσης να επιδείξουν «μεγαλύτερη κατανόηση και υπεύθυνη στάση» απέναντι στην εθνική ομάδα. «Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ομάδας και να εργάζεται για τη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος στα ΜΜΕ», πρόσθεσε.

Η ομάδα, πάντως, θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις προς τα ΜΜΕ που επιβάλλει η FIFA.

Ο Σον είχε υποβληθεί σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση διάρκειας τριών εβδομάδων στη Νότια Κορέα, η οποία περιλάμβανε έκθεση σε δακρυγόνα, ασκήσεις με πραγματικά πυρά και πορείες 30 χιλιομέτρων. Ο πρώην επιθετικός της Τότεναμ ολοκλήρωσε την εκπαίδευση αυτή το 2020, όταν η Premier League είχε διακοπεί λόγω της πανδημίας COVID-19.

Πηγή: skai.gr

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