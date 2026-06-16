Reuters: Ελληνικό «μπλόκο» στην άδεια λειτουργίας της Binance στην Ευρώπη

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αναμένεται να χάσει την άδεια παροχής υπηρεσιών σε πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον επόμενο μήνα, καθώς η αίτησή της για άδεια φαίνεται πως πρόκειται να απορριφθεί, σύμφωνα με δύο πηγές του πρακτορείου Reuters που έχουν γνώση του ζητήματος.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΕΕ, γνωστούς ως MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν προθεσμία έως τα τέλη Ιουνίου για να αποκτήσουν άδεια, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πελάτες σε ολόκληρη την Ένωση. Η αίτηση της Binance, η οποία είχε υποβληθεί στην ελληνική εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς, αναμένεται να απορριφθεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές του Reuters.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τη δράση των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να διαπραγματεύονται ψηφιακά νομίσματα, όπως το Bitcoin, σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άδεια στις ρυθμιστικές αρχές επιμέρους χωρών της ΕΕ, την οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιούν ως «διαβατήριο» για να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το μπλοκ των 27 κρατών-μελών.

Το διακύβευμα αφορά την εποπτεία της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία οι ρυθμιστικές αρχές εδώ και καιρό προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις αγορές και να βλάψει τους επενδυτές, εάν δεν τεθεί υπό επαρκή έλεγχο.

Η απόρριψη από την ελληνική πλευρά θα σήμαινε ότι η Binance δεν θα λάβει το «πράσινο φως» για να δραστηριοποιηθεί στην ΕΕ, αφήνοντας αβέβαιο το μέλλον των πελατών της εταιρείας που βρίσκονται στο μπλοκ.

Η Binance ανάρτησε στην πλατφόρμα X, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Reuters, ότι σκοπεύει να «υποστηρίξει μια ομαλή διαδικασία και να ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές για τους χρήστες της», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές

Εκπρόσωπος της Binance, η οποία έχει 300 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η εταιρεία επιδιώκει την απόκτηση άδειας MiCA και ότι συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές εδώ και 18 μήνες.

Η Binance θεωρεί ότι έχει καλύψει τις προϋποθέσεις για να λάβει την έγκριση MiCA, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Όπως ανέφερε, αντιλαμβάνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας έχει ολοκληρώσει την εξέταση της αίτησης και ότι είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του κανονισμού. «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας δεν έχει δώσει καμία επίσημη ένδειξη για το αντίθετο», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Reuters.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Binance, Richard Teng, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας και το επίπεδο ασφάλειας της χώρας της έδωσαν πλεονέκτημα έναντι μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών κέντρων για την επιλογή της ως ρυθμιστικής έδρας στην Ευρώπη.

Ο προκάτοχος του και ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, γνωστός ως CZ, έλαβε χάρη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ένοχος για παραβίαση αμερικανικών νόμων περί ξεπλύματος χρήματος.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας αρνήθηκε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει την αίτηση της Binance, επικαλούμενη κανόνες εμπιστευτικότητας. Χωρίς άδεια, η Binance δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει να λειτουργεί στην ΕΕ από τις αρχές Ιουλίου.

Οι κανόνες της ΕΕ έχουν φέρει πλέον αυστηρότερη ρυθμιστική εποπτεία στις δραστηριότητες της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων στην Ευρώπη, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ έχει χαλαρώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κλάδο.

«Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2026», ανέφερε η Binance, προσθέτοντας ότι οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης βάσει του κανονισμού MiCA ενδέχεται να οδηγήσουν στη μεταφορά των δραστηριοτήτων εκτός της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

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