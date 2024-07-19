Βαθαίνει η κρίση στο Δημοκρατικό Κόμμα καθώς την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν από τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει μέσω του επιτελείου του ότι «παραμένει απολύτως δεσμευμένος» εντός τις εκλογικής μάχης και πεπεισμένος ότι μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, η πρόεδρος του προεκλογικού επιτελείου του Μπάιντεν, Τζεν Ο' Μάλεϊ Ντίλον, σε δήλωσή της στο αμερικανικό δίκτυο ΜSNBC την Παρασκευή, ανέφερε ότι ο πρόεδρος δεν αποσύρεται. «Ο πρόεδρος παραμένει σε αυτήν την κούρσα», είπε όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια του Μπάιντεν.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο Μπάιντεν είναι «πιο αφοσιωμένος από ποτέ στο να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ» και υποστήριξε ότι είναι ο «καλύτερος άνθρωπος» για να αντιμετωπίσει τον πρώην πρόεδρο.

Τα σχόλιά της έρχονται εν μέσω αντικρουόμενων αναφορών για συνομιλίες εντός του κύκλου του Μπάιντεν και του κόμματος του για το μέλλον του προέδρου, θολώνοντας περαιτέρω τα σενάρια για το τι θα αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος έχει δεχτεί σφοδρές πολιτικές πιέσεις να παραιτηθεί, μεταξύ αυτών οι εκκλήσεις από τους ηγέτες του κόμματός του, πάγωμα των δωρεών, ενώ στο τραπέζι των επιχειρημάτων υπέρ της απόσυρσής του έχει πέσει και η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Την ίδια ώρα, κι ενώ το επιτελείο του υπερασπίζεται την υποψηφιότητά του, ο πρόεδρος βρίσκεται σε απομόνωση στο σπίτι του στο Rehoboth Beach του Ντέλαγουερ καθώς διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό ενώ ταξίδευε στο Λας Βέγκας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Μπάιντεν έχει «ήπια συμπτώματα», είπε ο Λευκός Οίκος.

Μετά την κακή του επίδοση στο ντιμπέιτ και στον απόηχο των πιέσεων που δέχεται για να παραιτηθεί, ο Τζο Μπάιντεν έχει αναφερθεί σε διαφορετικές δηλώσεις σε κάποιες από τις αιτίες που ενδεχομένως θα τον οδηγούσαν να αποχώρηση από την εκλογική κούρσα.

Σε συνέντευξή του στον Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC News υποστήριξε ότι «μόνο ο Κύριος Παντοδύναμος» θα τον έκανε να παραιτηθεί, ενώ σε άλλη εμφάνισή του στο δίκτυο BET δήλωσε ότι θα επανεκτιμούσε την απόφασή του να παραμείνει εάν κάποιος γιατρός του έλεγε ότι είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όμως, σύμφωνα με ένα επιστολή της εκστρατείας που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, ο Μπάιντεν δεν πρόκειται να πάει πουθενά.

«Ο Τζο Μπάιντεν το έχει καταστήσει περισσότερο από σαφές: παραμένει σε αυτόν τον αγώνα για να τον κερδίσει. Επιπλέον, είναι ο πιθανός υποψήφιος και δεν υπάρχει σχέδιο για εναλλακτικό υποψήφιο. Σε λίγες εβδομάδες, ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επίσημος υποψήφιος. Είναι καιρός να σταματήσουμε να πολεμάμε ο ένας τον άλλον. Το μόνο άτομο που κερδίζει είναι ο Ντόναλντ Τραμπ».

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον Μπάιντεν και την απόφαση που καλείται να πάρει

Το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών (DNC) ξεκινά στις 19 Αυγούστου, αλλά η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών αναμένεται να συνεδριάσει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου για να ορίσει τον Μπάιντεν ως τον επίσημο υποψήφιο του κόμματος προκειμένου να τηρήσει τις προθεσμίες των πολιτειακών ψηφοφοριών.

Η επιτροπή κανόνων του DNC συνεδρίασε την Παρασκευή το πρωί για να συζητήσει τις διαδικασίες για την εικονική ονομαστική ψηφοφορία.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μάρτιν Χάινριχ, από το Νέο Μεξικό, έγινε ο τρίτος Δημοκρατικός στην Άνω Βουλή που κάλεσε τον Μπάιντεν να παραιτηθεί.

«Περνώντας τη δάδα, θα εξασφάλιζε την κληρονομιά του ως ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες του έθνους μας και θα μας επέτρεπε να ενωθούμε πίσω από έναν υποψήφιο που μπορεί να νικήσει καλύτερα τον Ντόναλντ Τραμπ και να διαφυλάξει το μέλλον της δημοκρατίας μας», έγραψε σε δήλωση στο X.

Η δήλωσή του ακολουθεί εκείνη του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Τέστερ, από τη Μοντάνα, ο οποίος κάλεσε τον Μπάιντεν να εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του την Πέμπτη. «Αν και εκτιμώ τη δέσμευσή του για τη δημόσια συνεισφορά του και τη χώρα μας, πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν δεν πρέπει να επιδιώξει να επανεκλεγεί για άλλη μια θητεία», έγραψε ο Τέστερ σε δήλωσή του στο X.

Ο βουλευτής του Κογκρέσου Τζιμ Κόστα, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, τον κάλεσε επίσης να αποσυρθεί την Πέμπτη. Την Παρασκευή, προστέθηκαν πέντε επιπλέον Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές Τζάρεντ Χάφμαν από την Καλιφόρνια, Μαρκ Βίσεϊ από το Τέξας, Τσάι Γκαρσία από το Ιλινόις και Μαρκ Πόκαν από το Ουισκόνσιν δημοσίευσαν ένα κοινό μήνυμα λέγοντας ότι «το πιο υπεύθυνο και πατριωτικό πράγμα» που θα μπορούσε να κάνει ο Μπάιντεν είναι «να παραμερίσει».

«Με μεγάλο θαυμασμό για εσάς προσωπικά, ειλικρινή σεβασμό για τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας, της πατριωτικής ηγεσίας σας και με βαθιά εκτίμηση για όλα όσα καταφέραμε μαζί κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας, είναι τώρα η ώρα να παραδώσετε τη δάδα σε μια νέα γενιά Δημοκρατικών ηγετών», γράφουν στην κοινή ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός βουλευτής του Ιλινόις, Σον Κάστεν, έγραψε στην Chicago Tribune την Παρασκευή ότι δεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος μπορεί να νικήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Με βαριά καρδιά και πολύ προσωπικό προβληματισμό καλώ τον Μπάιντεν να περάσει τη δάδα σε μια νέα γενιά», ανέφερε.

Σε μία εξέλιξη που καταδεικνύει το μέγεθος της αμφισβήτησης κατά του Μπάιντεν, αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα έκαναν λόγο ότι ακόμα και κορυφαίοι ηγέτες των Δημοκρατικών κλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις και η πρώην πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι φέρεται να έχουν εκφράσει ανησυχίες κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συνομιλιών με τον Μπάιντεν για την υποψηφιότητά του. Σε δημόσιες δηλώσεις, το προσωπικό της Πελόζι επιμένει ότι τα σχόλιά της έχουν παραποιηθεί.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα φέρεται να είπε ότι οι πιθανότητες του Μπάιντεν να κερδίσει τις εκλογές έχουν μειωθεί σημαντικά.

Οι βουλευτές δεν ήταν οι μόνοι που γύρισαν την πλάτη στον Μπάιντεν. Μεγάλοι δωρητές - συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνει και της κληρονόμου της οικογένειας Disney, Άμπιγκέιλ Ντίσνεϋ απέσυραν τη χρηματοδότηση.

Η εκπρόσωπος της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μια από τις πιο σημαίνουσες προοδευτικές φωνές στη Βουλή, έχει υποστηρίξει τον Μπάιντεν τις τελευταίες εβδομάδες. Έκανε ζωντανή μετάδοση στο Instagram το πρωί της Παρασκευής και μίλησε για τους κινδύνους να διεξαχθεί το συνέδριο των Δημοκρατικών χωρίς να είναι υποψήφιος ο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών νομικών προκλήσεων και προθεσμιών.

Η Ομάδα Ισπανών του Κογκρέσου, η οποία έχει περίπου 40 μέλη, και η 60μελής Ομάδα Μαύρων του Κογκρέσου, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Μπάιντεν και δήλωσαν επίσης την υποστήριξή τους για την επανεκλογή του.



Πηγή: skai.gr

