Συνεχίζεται η «βουτιά» του πετρελαίου - Κάτω από τα $80 το βαρέλι

Μεγάλες απώλειες καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου την Τρίτη, κινούμενες στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το CNBC.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Αυγούστου διολισθαίνει 5,01% στα 79,01 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Ιουλίου κατρακυλά κατά 5,80% στα 76,08 δολάρια το βαρέλι.

Η προσπάθεια για την επίλυση του πολέμου θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις της συνόδου κορυφής των ηγετών της G7 στο Εβιάν-λε-Μπαιν της Γαλλίας, η οποία ξεκινά την Τρίτη, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης αργότερα αυτή την εβδομάδα. Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν δώσει αντικρουόμενες εκδοχές σχετικά με το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας.

«Κανείς δεν έχει δει κανένα κείμενο, οπότε αν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία πριν από τρεις ημέρες, είναι κάπως περίεργο που δεν την έχουμε δει», δήλωσε σήμερα στο CNBC ο Amos Hochstein, ο οποίος ήταν σύμβουλος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν σε θέματα ενέργειας.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να επανεκκινήσει άμεσα τις πωλήσεις πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προσφέροντας στην Τεχεράνη ένα άμεσο οικονομικό κίνητρο για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν την Κυριακή σε μια προσωρινή συμφωνία, η οποία παρατείνει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για 60 ημέρες και θα επαναφέρει την ελεύθερη διέλευση όλων των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

Κατά την άφιξή του στη σύνοδο της G7, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία ειρήνης με το Ιράν έχει υπογραφεί, προσθέτοντας ότι το Στενό του Ορμούζ θα «ανοίξει ξανά πλήρως» την Παρασκευή, χωρίς ιρανικά τέλη διέλευσης.

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στην Ελβετία, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκενστοκ, ενός ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Hapag-Lloyd, ο γερμανικός παγκόσμιος γίγαντας της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χαιρέτισε την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και του τερματισμού κάθε στρατιωτικής δράσης στην περιοχή ως «καλά νέα για εμάς, για τα πληρώματά μας και για τους πελάτες μας». «Ελπίζουμε ότι τα τέσσερα πλοία μας που απομένουν θα καταφέρουν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ αυτό το Σαββατοκύριακο», ανέφερε η Hapag-Lloyd.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων στον κόσμο έκανε λόγο μια πιο περίπλοκη διαδικασία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού, το οποίο αντιπροσώπευε περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Jotaro Tamura, διευθύνων σύμβουλος της Mitsui OSK Lines, δήλωσε την Τρίτη στους Financial Times ότι πολλοί ναυτιλιακοί φορείς ενδέχεται να περιμένουν εβδομάδες προτού επιτρέψουν στα δεξαμενόπλοιά τους να ξαναρχίσουν τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

«Αυτό που θα πρέπει να επιτευχθεί δεν είναι απλώς μια απλή συμφωνία μεταξύ των σχετικών χωρών, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστικό και να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες συνθήκες στο Στενό του Ορμούζ, ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να αισθάνονται άνετα να διέρχονται από εκεί», πρόσθεσε ο Tamura.

Πηγή: skai.gr

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