Σε αναβάθμιση των προκλητικών της ενεργειών στο Αιγαίο προχώρησε την Τρίτη η Άγκυρα, καθώς οπλισμένα F-16 σε σχηματισμό προέβησαν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, δύο ζεύγη τουρκικών F-16, τα δύο εκ των οποίων ήταν οπλισμένα, παραβίασαν σε έξι περιπτώσεις τον ελληνικό εναέριο χώρο στο νοτιοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο, ενώ το ένα ζεύγος F-16 και ένα τουρκικό drone, πραγματοποίησαν τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι «επισκέψεις» των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, όπως και οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.