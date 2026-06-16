Σε αναβάθμιση των προκλητικών της ενεργειών στο Αιγαίο προχώρησε την Τρίτη η Άγκυρα, καθώς οπλισμένα F-16 σε σχηματισμό προέβησαν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.
Πιο συγκεκριμένα, δύο ζεύγη τουρκικών F-16, τα δύο εκ των οποίων ήταν οπλισμένα, παραβίασαν σε έξι περιπτώσεις τον ελληνικό εναέριο χώρο στο νοτιοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο, ενώ το ένα ζεύγος F-16 και ένα τουρκικό drone, πραγματοποίησαν τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι «επισκέψεις» των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, όπως και οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.
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