Μέλι: Υποχρεωτική πλέον η αναγραφή προέλευσης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από τις 15 Ιουνίου 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει νέους κανόνες επισήμανσης για το μέλι, απαιτώντας να αναγράφονται στην ετικέτα όλες οι χώρες προέλευσης σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με το ποσοστό τους.

Καταργείται ο ασαφής χαρακτηρισμός «μείγμα από χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ», με την αντικατάστασή του από σαφή και αναλυτική επισήμανση των χωρών προέλευσης.

Η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο της ετικέτας, στο κύριο οπτικό πεδίο, δηλαδή στην πρόσοψη του προϊόντος, για καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή.

Η ΕΕ αυστηροποιεί την επισήμανση του μελιού: προέλευση και ποσοστά πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα στην ετικέτα. Αλλαγές ισχύουν και για τη μαρμελάδα.Όποιος αγοράζει μέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να πληροφορείται από την ετικέτα πολύ περισσότερα για το περιεχόμενο του βάζου. Από σήμερα, 15 Ιουνίου 2026, ισχύουν νέοι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους στα μείγματα μελιού πρέπει να αναγράφονται όλες οι χώρες προέλευσης, σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με το ποσοστό.



Τέλος στις γκρίζες ζώνες στα «μείγματα»

Πηγή: Deutsche Welle

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται ο γενικός, ασαφής και συχνά παραπλανητικός χαρακτηρισμός όπως «μείγμα από χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ». Τη θέση του παίρνει μια σαφής επισήμανση, η οποία πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο της ετικέτας, στο λεγόμενο κύριο οπτικό πεδίο, δηλαδή μπροστά.Οι αλλαγές εντάσσονται στην αναθεωρημένη «οδηγία για τα προϊόντα πρωινού» της ΕΕ και στόχο έχουν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά και να διευκολύνουν πιο συνειδητές επιλογές στην αγορά.Απάντηση στα προβλήματα ποιότητας και νοθείαςΤα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι σημαντικό ποσοστό εισαγόμενου μελιού είναι νοθευμένο ή αραιωμένο, γεγονός που έχει θορυβήσει τόσο τους καταναλωτές, όσο και τις αρχές.Με την υποχρέωση αναλυτικής αναγραφής προέλευσης, καθίσταται πλέον δυσκολότερο να αποκρυφθεί η χαμηλή ποιότητα ή να «αναμειχθούν» προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Παράλληλα, ενισχύεται η ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι που διευκολύνει σημαντικά τους ελέγχους.Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις που διακινούν μείγματα μελιού. Εκτιμάται ότι το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης –ιδίως για την επισήμανση και τους ελέγχους– μπορεί να οδηγήσει σε μικρές αυξήσεις τιμών. Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει με την παλιά επισήμανση θα συνεχίσουν να διατίθενται κανονικά.Τι είναι μαρμελάδα και τι κομφιτούραΠαράλληλα, αλλά με μικρότερη πρακτική σημασία, η ΕΕ προχώρησε και σε αλλαγή σχετικά με τη μαρμελάδα. Μέχρι σήμερα, ο όρος «μαρμελάδα» επιτρεπόταν μόνο για προϊόντα από εσπεριδοειδή, ενώ οι υπόλοιπες εκδοχές έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως «κομφιτούρα».Όσο παράλογο κι αν ακούγεται η ρύθμιση ήταν το αποτέλεσμα μιας διαπραγματευτικής επιτυχίας των Βρετανών. Στη Βρετανία η μαρμελάδα παρασκευάζεται παραδοσιακά αποκλειστικά από εσπεριδοειδή – κυρίως από πορτοκάλια. Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εντάχθηκε στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), επέμεινε να καθιερωθεί πανευρωπαϊκά αυτός ο κανόνας: να ονομάζεται «μαρμελάδα» μόνο το προϊόν από εσπεριδοειδή. Και τελικά οι Βρετανοί το κατάφεραν, κατοχυρώνοντας τον κανόνα σε επίπεδο ΕΕ. Και σήμερα, έξι περίπου χρόνια μετά το Brexit οι χώρες-μέλη, καταργούν ένα κανόνα, ο οποίος ήταν μάλλον…παράλογος.Πηγή: zdfheute.de, BR

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