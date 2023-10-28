Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς δήλωσε το Σάββατο ότι αποχωρεί από την διεκδίκηση του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών από την προεδρία του 2024.

Ο ίδιος προέβη στην ανακοίνωση το Σάββατο στο Λας Βέγκας της Νεβάδα κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνόδου Κορυφής του Ρεπουμπλικανικού Εβραϊκού Συνασπισμού.

«Η Βίβλος μας λέει ότι υπάρχει χρόνος για κάθε σκοπό μας», είπε ο Πενς κλείνοντας την ομιλία του στο Ενετικό Συνεδριακό Κέντρο στο Βέγκας Στριπ.

«Ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα τους τελευταίους έξι μήνες, ήρθα εδώ για να πω – είναι ξεκάθαρο για μένα, δεν είναι η ώρα μου», είπε ο πρώην αντιπρόεδρος.

«Έτσι, μετά από πολλή προσευχή και συζήτηση, αποφάσισα να αναστείλω την εκστρατεία μου για την προεδρία».

Ο Πενς εξήγησε ότι ξεκίνησε αρχικά την εκστρατεία του τον Ιούνιο επειδή «δεν μπορούσε να μην συμμετέχει» επειδή κάποιος έπρεπε να κάνει βήματα ώστε να βοηθήσει να βγει η χώρα από τα «προβλήματα».

Πηγή: skai.gr

