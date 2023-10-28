Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Κίεβο από πτώσεις δέντρων και δεκάδες κοινότητες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, λόγω των σφοδρών καταιγίδων που πλήττουν την Ουκρανία και του γεγονότος ότι το δίκτυο είναι ασταθές μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στη χώρα αυτή.

Καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν, 1.880 κοινότητες σε 16 περιοχές, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Κιέβου, δεν έχουν πλέον ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στο Telegram.

Οι περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι εκείνες του Κμελνίτσκι, του Ρίβνε και του Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. Το πρωί, το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό.

Από πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και άλλοι 10 τραυματίστηκαν.

Οι ουκρανικές υποδομές έγιναν στόχος ρωσικών βομβαρδισμών μετά την εισβολή, τον χειμώνα του 2022, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να μένουν συχνά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Μολονότι ένα μεγάλο μέρος του δικτύου αποκαταστάθηκε, η κυβέρνηση αναμένει νέους βομβαρδισμούς τον χειμώνα και ζητά από τους δυτικούς συμμάχους της χώρας να της δώσουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

